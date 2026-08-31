هنا الزاهد تخطف الأنظار من فرنسا

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة لها في أحدث ظهور من فرنسا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة جذابة لافته بفستان طويل ذا تصميم أنيق باللون الأسود ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.



وكانت هنا الزاهد قد سجلت أحدث ظهور فني لها خلال مشاركتها في العرض الخاص لفيلم “7 Dogs”، حيث أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى العمل، مؤكدة أنه يمثل تجربة مختلفة وضخمة على مستوى الإنتاج والتنفيذ.

وضم فيلم “7 Dogs” مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، وسلمان خان، وهو من قصة المستشار تركي آل الشيخ.