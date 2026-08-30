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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستقبل وفدًا عُمانيًا رفيع المستوى

اللقاء
اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفدًا عُمانيًا رفيع المستوى برئاسة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة ورئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان (OPAZ).

وذلك بحضور السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وضم الوفد العُماني الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم، والرئيس التنفيذي للمدن الصناعية «مدائن»، والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة، والرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، والمدير العام لقطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية، والمستشار العقاري بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين المناطق الاقتصادية والصناعية في مصر وسلطنة عُمان.

وخلال اللقاء، أكد مصطفى شيخون حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين بما يدعم فرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي. 

واستعرض أبرز المقومات والمزايا التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها تكامل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وما توفره من بنية تحتية وخدمات متكاملة وحوافز وتيسيرات استثمارية، إلى جانب منظومة خدمات المستثمرين ونظام الشباك الواحد الذي يتيح تيسير الإجراءات وتسريع تأسيس وتشغيل المشروعات. وأوضح أن الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويدعم قدرة المستثمرين على التوسع وخدمة أسواق متعددة انطلاقًا من المنطقة. 

وأشار في هذا الصدد إلى الدور المهم الذي تقوم به السفارة المصرية في سلطنة عُمان والمكتب التجاري المصري بمسقط في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتيسير التواصل بين الجهات والمؤسسات ومجتمعي الأعمال، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة.

وأضاف مصطفى شيخون أن فلسفة العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم على التكامل بين مختلف مكونات منظومة الاستثمار، وعلى التعامل مع المستثمر باعتباره شريكًا، من خلال الاستماع إلى احتياجات كل مشروع والعمل على تذليل ما قد يواجهه من تحديات وتقديم الحلول المناسبة لطبيعة كل استثمار. 

وأوضح أن هذا النهج يسهم في بناء علاقات طويلة الأمد مع المستثمرين ويدعم توسع المشروعات القائمة واستدامة أعمالها، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منفتحة على تبادل الخبرات مع الجانب العُماني والاستفادة من التجارب المتنوعة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية والحرة، بما يدعم تحديد مجالات عملية للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبه، أعرب قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة ورئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، عن خالص شكره وتقديره لحسن الاستقبال والترحيب، وأوضح أن الزيارة تستهدف تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين في مجال المناطق الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وإقامة مزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة بين مصر وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى تطلع الجانب العُماني، عقب الاطلاع على تجربة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى تحديد عدد من القطاعات والصناعات ذات الأولوية ودراسة فرص التعاون المباشر، بما يتناسب مع احتياجات وأولويات الجانبين، مؤكدًا أهمية الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ وقائمة من القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق نتائج ملموسة ويدعم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

فيما أعرب سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي عن تقديره لما تشهده العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين مصر وسلطنة عُمان من تطور ونمو في مختلف المجالات، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع. وأشار إلى أهمية استمرار التواصل بين المؤسسات والجهات المعنية ومجتمعي الأعمال في البلدين، والبناء على اللقاءات المتبادلة لدفع التعاون نحو مشروعات وشراكات عملية، تسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي استمرارًا للمباحثات واللقاءات التي جمعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالجانب العُماني خلال الفترة الماضية، في إطار بحث فرص تعزيز التعاون والاستثمار المشترك. كما سبق أن قام وفد من رجال الأعمال وممثلي الجهات والمؤسسات العُمانية بزيارة لمنطقة السخنة الصناعية، تضمنت جولة ميدانية بعدد من المشروعات والمنشآت الصناعية واللوجستية إلى جانب زيارة ميناء السخنة، للتعرف عن قرب على مقومات البنية التحتية والفرص الاستثمارية والصناعية واللوجستية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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