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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كارولين عزمي في قائمة أجمل وجوه الشرق الأوسط لعام 2026 للعام الثاني

كارولين عزمي
كارولين عزمي
محمد سعيد

اختيرت الفنانة كارولين عزمي ضمن قائمة أجمل الوجوه في الشرق الأوسط لعام 2026، للعام الثاني على التوالي، وفقًا لما أعلنته مجلة Movio العالمية في قائمتها السنوية، التي تحتفي بأبرز الوجوه التي تجمع بين الجمال والأناقة والحضور والتفرد.

وجاء اختيار كارولين عزمي ضمن الأسماء التي تمثل الجيل الجديد من رموز الجمال والتأثير في المنطقة، لتواصل بذلك حضورها ضمن القائمة للعام الثاني على التوالي.

أعمال كارولين عزمي

وتعيش كارولين عزمي حاليًا حالة من النشاط الفني، بالتزامن مع عرض فيلم «محمود التاني» في دور السينما، والذي تشارك في بطولته النسائية مع أحمد غزي وأحمد بحر «كزبرة».

وحقق فيلم «محمود التاني» نجاحًا جماهيريًا لافتًا منذ طرحه، متجاوزًا حاجز الـ50 مليون جنيه في أقل من ثلاثة أسابيع، وسط إشادات من الجمهور والنقاد.

وتجسد كارولين عزمي خلال أحداث الفيلم شخصية فتاة من منطقة شعبية تعمل في مجال التجميل، وتجمعها قصة حب بأحمد غزي، الذي يعيش شابًا تدفعه الظروف إلى تغيير بيئته الاجتماعية، لتتوالى بينهما العديد من المواقف في إطار اجتماعي كوميدي.

وعلى جانب آخر، انتهت كارولين عزمي مؤخرًا من عرض مسرحية «الساحل الشرير»، التي قدمت في الساحل الشمالي وحققت نجاحًا جماهيريًا، وشاركت في بطولتها إلى جانب أشرف عبد الباقي، وأحمد عبد الوهاب، وكريم عفيفي، وإبرام سمير، وعدد من النجوم.

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