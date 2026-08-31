سيف أبو النجا: بنتي كان خايفة عليا وبوستها وحضنتها وهي بتموت

كشف الفنان سيف أبو النجا تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنته ياسمين، التي رحلت عن عالمنا بعد تعرضها لوعكة صحية، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدانها.

وقال سيف أبو النجا في أول مداخلة هاتفية له بعد وفاة ابنته ببرنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2 قائلا ياسمين تعبت من 5 أيام، ووالدتها كلمتني وقالت لي إنها تعبانة، ولحقتها قبل ما تتوفى، وبوستها وبوست راسها وإيديها وحضنتها، وسلمنا أمرنا لله.

وواصل: بنتي كانت بتوصيني على نفسي لأنها كانت خايفة عليا أوي ومكانتش بتقولي إنها تعبانة، وأوصت أنها تدفن مع أمي وأختي. وأضاف أن اللحظات الأخيرة كانت صعبة على الأسرة، مؤكدًا أن الفراق كان مؤلمًا، وأنهم لا يملكون أمام قضاء الله وقدره سوى الصبر والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.