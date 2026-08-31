سيف أبو النجا: انفصلت عن هالة حشيش وتجري عملية جراحية حاليا

نفى سيف أبو النجا ما تردد خلال الساعات الماضية حول وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أنه متواجد في مصر، وأنه فور علمه بخبر وفاة ابنته الراحلة ياسمين من والدتها الفنانة نجلاء فتحي، توجه إليها مباشرة وودعها.



وفجّر سيف أبو النجا، خلال حديثه على الهواء مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل» عبر فضائية صدى البلد، مفاجأة، معلنًا للمرة الأولى أنه منفصل عن الإعلامية هالة حشيش في الوقت الحالي، موضحًا أنها تخضع لعملية جراحية وترقد في الفراش، ولا تستطيع الحركة.

وطالب سيف أبو النجا الجمهور والمتابعين الدعاء لابنته الراحلة، مؤكدًا أنه صابر على قضاء الله وقدره، لافتًا إلى أن ياسمين كانت دائمًا توصيه على نفسها، وكانت تخشى عليه من أي شيء، كما كانت تتواصل مع عمها وتطلب منه ألا يخبر أحدًا عن مرضها.



