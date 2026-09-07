حسام باولو : ناصر منسي يحتاج للتركيز ..وحسام أشرف يستحق الانضمام للمنتخب

أكد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، أن ضربة بداية الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا كان يجب أن تكون أقوى، مشيرًا إلى أهمية ظهور الزمالك بصورة أفضل خلال المباريات المقبلة من أجل المنافسة على اللقب.

وقال حسام باولو، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إن على ناصر منسي التركيز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، والعمل على استعادة مستواه وتألقه، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى جميع عناصره الهجومية.

وأشاد نجم الزمالك السابق بمستوى حسام أشرف، مؤكدًا أنه يستحق الانضمام إلى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل المستويات التي يقدمها وقدرته على صناعة الفارق مع الزمالك.

وأشار حسام باولو إلى أن المباريات أصبحت أكثر صعوبة، وهو ما يتطلب أعلى درجات التركيز من اللاعبين، مشددًا على أن مواجهة أبو قير للأسمدة تحتاج إلى الاستعداد الجيد وعدم الاستهانة بالمنافس.

واختتم حسام باولو تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التعامل مع كل مباراة بجدية وتركيز، خاصة أن الزمالك ينافس على أكثر من بطولة ويحتاج إلى الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.