خالد طلعت يكشف بالأرقام.. شيكوبانزا يساهم في 57% من أهداف الزمالك

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام شيكوبانزا مع الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب يقدم بداية مختلفة تمامًا هذا الموسم، بعدما ساهم في 4 أهداف من أصل 7 أهداف سجلها الفريق، بنسبة تصل إلى 57% من إجمالي أهداف الأبيض.

شيكوبانزا

وأوضح خالد طلعت أن شيكوبانزا سجل هدفين وصنع هدفين خلال 4 مباريات فقط هذا الموسم، ليصبح من أبرز العناصر الهجومية المؤثرة مع الزمالك منذ انطلاق الموسم.

وتأتي هذه الأرقام مقارنة بما قدمه اللاعب الموسم الماضي، بعدما خاض 33 مباراة طوال الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين فقط، وهو ما يعكس الفارق الكبير في مردوده التهديفي خلال الموسم الحالي.