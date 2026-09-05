مفاجأة في الأهلي.. هاني على أعتاب التجديد وموقف ياسر إبراهيم يشعل المفاوضات| خاص

قدمت إدارة النادي الأهلي عرضها المالي الرسمي للثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم، مدافعي الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقديهما خلال الفترة المقبلة، وفقًا للنظام المالي الذي اعتمدته الإدارة مؤخرًا في تجديد عقود عدد من نجوم الفريق، ومن بينهم إمام عاشور ومروان عطية ومصطفى شوبير.

ويتضمن العرض حصول كل لاعب على 25 مليون جنيه في الموسم، إلى جانب 10 ملايين جنيه كامتيازات مرتبطة ببعض البنود التي حددها النادي، بالإضافة إلى حصول اللاعب على نسبة 70% من قيمة الإعلانات، مقابل 30% لصالح شركة الأهلي لكرة القدم.

وترغب إدارة الأهلي في تطبيق هذا النظام على عقود عدد من لاعبي الفريق، بهدف توحيد الهيكل المالي للعقود خلال المرحلة المقبلة.

وبالنسبة لمحمد هاني، فإن اللاعب يرحب بالاستمرار مع الأهلي، ولا تمثل القيمة المالية المعروضة أزمة كبيرة بالنسبة له، إلا أنه يتمسك بإلغاء بند نسبة المشاركة في المباريات، خاصة أن التجديد المقبل سيكون الأخير له مع النادي وفقًا للمعطيات الحالية.

في المقابل، يتمسك مسئولو الأهلي باستمرار بند نسبة المشاركة، باعتباره جزءًا من النظام الموحد الذي تسعى الإدارة لتطبيقه على عقود اللاعبين.

مفاوضات الأهلي مع ياسر إبراهيم

وقال مصدر داخل الأهلي إن المفاوضات مع ياسر إبراهيم لا تزال مستمرة، في ظل رغبة اللاعب في الحصول على ضمانات واضحة بشأن قيمة الإعلانات التي سيحصل عليها خلال مدة العقد الجديد.

وأوضح المصدر أن مسئولي الأهلي أكدوا للاعب تمسكهم بالقيمة المالية المحددة في العرض الحالي، مشيرين إلى أن النادي لن يرفع المقابل المالي، وأن أي اتفاق نهائي سيتم وفق الإطار المالي الذي وضعته الإدارة لتجديد عقود اللاعبين.

وأضاف أن المحاولات مستمرة للتوصل إلى صيغة نهائية ترضي الطرفين، خاصة في ظل تمسك الجهاز الفني باستمرار ياسر إبراهيم ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تتعامل بهدوء مع ملف تجديد عقدي محمد هاني وياسر إبراهيم، ولا تنوي ممارسة أي ضغوط على الثنائي من أجل حسم موقفهما.

وأكد أن محمد هاني وياسر إبراهيم من أبناء النادي، وأن العرض الرسمي أصبح أمامهما، موضحًا أن الإدارة ستمنحهما الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلهما.

وتنتظر إدارة الأهلي رد الثنائي خلال الفترة المقبلة، قبل اتخاذ الخطوة النهائية في ملف التجديد، في ظل رغبة النادي في حسم عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم مبكرًا، للحفاظ على استقرار الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم موقف محمد هاني، الذي بات الأقرب لتجديد عقده، على أن يتم بعدها تحديد مصير ياسر إبراهيم بشكل نهائي.