هل يفعلها عموتة؟ انطلاقة الأهلي تعيد ذكريات 3 مدربين توجوا بالدوري

كشفت تقارير صحفية عن إحصائية لافتة بشأن انطلاقة النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة خلال أول 3 جولات.

ووفقًا لما أوردته التقارير، نجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات متتالية، ليحصد 9 نقاط كاملة، بعدما تغلب على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، ثم فاز على زد بهدفين دون رد، قبل أن يحسم مواجهته أمام سموحة بهدف نظيف.

وأشارت التقارير إلى أن هذه البداية القوية تكرر سيناريو مشابه لها مع 3 مدربين سابقين للأهلي، نجحوا في قيادة الفريق لتحقيق العلامة الكاملة خلال أول 3 جولات، قبل أن يتوجوا مع المارد الأحمر بلقب الدوري المصري في نهاية الموسم.

وبحسب التقارير، جاء البرتغالي مانويل جوزيه ضمن المدربين الذين حققوا هذه البداية، وذلك خلال موسم 2004-2005، الذي شهد تتويج الأهلي بلقب الدوري.

كما تكرر السيناريو مع السويسري رينيه فايلر في موسم 2019-2020، بعدما حقق الأهلي انطلاقة قوية، قبل أن ينهي الموسم متوجًا بلقب الدوري.

وتكرر الأمر أيضًا مع السويسري مارسيل كولر في موسم 2022-2023، حيث بدأ الأهلي مشواره في المسابقة بشكل مثالي، ونجح في النهاية في حصد لقب الدوري المصري.

وترى التقارير أن البداية الحالية تمنح الحسين عموتة فرصة لتكرار سيناريو المدربين الثلاثة، بعدما حصد الأهلي 9 نقاط من أصل 9 ممكنة في أول 3 جولات.

ويبقى السؤال: هل يواصل الحسين عموتة انطلاقته المثالية ويقود الأهلي لاستعادة لقب الدوري المصري، على خطى مانويل جوزيه ورينيه فايلر ومارسيل كولر؟