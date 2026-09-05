بداية قوية لعموتة.. الأهلي يكرر سيناريو أبطال الدوري

سلّطت الإعلامية ريهام حمدي الضوء على الانطلاقة القوية للنادي الأهلي مع المدرب الحسين عموتة في بطولة الدوري المصري، بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة خلال أول 3 جولات، بالفوز على إنبي بنتيجة 3 - 2، ثم زد بهدفين دون رد، وأخيرًا سموحة بهدف نظيف.

وقالت ريهام حمدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تحقيق الأهلي 9 نقاط من أول 3 مباريات تكرر من قبل مع 3 مدربين نجحوا جميعًا في التتويج بلقب الدوري في نهاية الموسم، وهم مانويل جوزيه موسم 2004-2005، ورينيه فايلر موسم 2019-2020، ومارسيل كولر موسم 2022-2023.

واختتمت بالتساؤل حول إمكانية تكرار الحسين عموتة لهذا السيناريو التاريخي، وقيادة الأهلي لاستعادة لقب الدوري المصري هذا الموسم، في ظل البداية المثالية وتحقيق 3 انتصارات متتالية.