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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم تجديد عقد ياسر إبراهيم.. جلسة مرتقبة وعرض بـ25 مليون جنيه

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحرك جديد من جانب إدارة القلعة الحمراء لحسم ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة.

الأهلي يحسم ملف التجديد للمدافع ياسر إبراهيم 

وقال المصدر إن مسئولي الأهلي يجهزون لعقد جلسة مع ياسر إبراهيم من أجل الاتفاق على التفاصيل النهائية الخاصة بتجديد عقده، في ظل تمسك الإدارة باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وأوضح أن عرض الأهلي يتضمن تجديد عقد ياسر إبراهيم لمدة موسمين، على أن يحصل اللاعب على 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، وفقًا للسقف المالي المحدد للفئة الأولى داخل الفريق، مع وجود حوافز مرتبطة بتحقيق البطولات. 

وأضاف المصدر أن هناك رغبة متبادلة بين الأهلي وياسر إبراهيم في استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد محاولة الوصول إلى اتفاق نهائي تمهيدًا لتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن التجديد.

وكان ياسر إبراهيم قد تألق في مباراة الأهلي الأخيرة أمام سموحة، وسجل هدف الفوز، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، وهو ما عزز تمسك الجهاز الفني والإدارة باستمراره مع الفريق. 

رغم العرض السعودي.. ياسر إبراهيم يقترب من الاستمرار مع الأهلي

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، في تصريحات عبر إذاعة «ON»، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وموقف اللاعب من العرض المقدم له للاستمرار مع القلعة الحمراء.

وأكدت ريهام حمدي أن ياسر إبراهيم تلقى عرضًا من نادي الشباب السعودي، موضحة أن العرض كان كبيرًا سواء على مستوى المقابل المالي للاعب أو للنادي الأهلي، والمدافع كان متمسكًا بشكل كبير بخوض هذه التجربة.

وقالت ريهام حمدي: «ياسر إبراهيم كان عنده عرض من نادي الشباب السعودي والعرض كان برقم كبير سواء للاعب أو للنادي الأهلي، وياسر كان مصمم جدًا على العرض ده».

وأوضحت أن إدارة الأهلي تمسكت باستمرار ياسر إبراهيم، نظرًا لأهميته الكبيرة في خط الدفاع، ورفضت رحيله، مع الإصرار على تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

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