بشير التابعي: شيكوبانزا سجل هدفا لا يسجله رونالدو.. وبيراميدز يضم أفضل لاعبين

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الزمالك وبتروجيت لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن الفريق البترولي يجيد مواجهة الأندية الكبيرة، كما تحدث عن التشكيل المتوقع للزمالك وأداء عدد من لاعبيه.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة "CBC": "بتروجيت من الفرق المحترمة اللي بتجيد اللعب أمام الأندية الكبيرة، وعندهم مدرب كبير وهو سيد عيد، والخسارة من طلائع الجيش لا تعبر عن سير اللقاء".

وأضاف: "الزمالك عايز يستمر في الصحوة اللي هو فيها، وبتروجيت عايز يعوض خسارته أمام طلائع الجيش ويحقق نتيجة إيجابية أمام الزمالك".

وتابع: "معتمد جمال هيبدأ مباراة بتروجيت بنفس تشكيل الشوط الثاني أمام البنك الأهلي، مع مشاركة عبدالله السعيد".

وأوضح: "أحمد فتوح بيتألق لما يشارك في مركزه، أفضل من اللعب في وسط الملعب، ولازم عبدالله السعيد يشارك في وسط الملعب أمام بتروجيت".

وعن ناصر منسي، قال: "ناصر منسي عنده وزن زيادة، والجماهير غضبانة من أدائه في المباريات هذا الموسم".

وأشاد بشيكوبانزا، قائلًا: "شيكوبانزا سجل هدف في البنك الأهلي، ميسجلوش كريستيانو رونالدو".

وعن مواجهة المصري وبيراميدز، قال: "عماد النحاس، مدرب المصري، عارف قيمة فريق بيراميدز ومش هيكون قلقان".

واختتم بشير التابعي تصريحاته قائلًا: "بيراميدز بيضم أفضل لاعبين في الدوري المصري، ولكن طموح عماد النحاس مع المصري عالي، وده هيخلي المباراة قوية".