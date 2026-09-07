محافظ دمياط يبحث آليات توصيل المرافق للمنطقة الحرة بمدينة دمياط للأثاث

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بحث محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي، اليوم الإثنين، آليات توصيل المرافق إلى المنطقة الحرة بمدينة دمياط للأثاث؛ وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم وتطوير المنطقة وتعزيز جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات والأنشطة الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع بمكتب المحافظ، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد فوزي، ورئيس مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث اللواء أحمد شواطة.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الحالي لملف توصيل المرافق؛ بما يسهم في تهيئة البنية الأساسية اللازمة للمنطقة ودعم الجهود الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والاقتصادية التي تتمتع بها مدينة دمياط للأثاث.