دكتور مسالك يكشف أعراض تضخم البروستاتا

قال الدكتور ياسر الشيخ، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية، إن هناك مجموعة من الأعراض التي تستدعي الانتباه إلى احتمال وجود مشكلة في البروستاتا، وعلى رأسها تكرار دخول الحمام وضعف تدفق البول.

وأضاف الدكتور ياسر الشيخ خلال لقائه في برنامج «الناس الحلوة» على قناة القاهرة والناس، أن الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل للتبول، إلى جانب التنقيط وصعوبة نزول البول أو الشعور بعدم إفراغ المثانة بصورة كاملة، من العلامات التي يجب عدم تجاهلها، خاصة مع التقدم في العمر.

وحذر من أن إهمال هذه الأعراض قد يؤدي في بعض الحالات إلى احتباس البول، موضحًا أن تضخم البروستاتا قد يتسبب تدريجيًا في تضييق مجرى البول، وصولًا إلى صعوبة شديدة في التبول أو توقفه بشكل كامل.