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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس جامعة القاهرة: نستهدف ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل

د.أحمد رجب
د.أحمد رجب
محمود زيدان

أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تُعد ترسًا فاعلاً ضمن مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن ودعم المشروعات القومية، مشددًا على أن الشهادة الجامعية وإن كانت بتقدير أسر لم تعد تكفي بمفردها لبناء شخصية الطالب أو ضمان منافسته في سوق العمل، ما لم تتكامل مع المهارات الحياتية، والانخراط في الأنشطة، وتعزيز الانتماء الوطني.

وأوضح "رجب"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "المحور"، أن التخصص الأكاديمي لا يمثل سوى 50% فقط من عملية بناء الإنسان، فيما تعتمد الـ 50% المتبقية على الاحتكاك بقضايا الوطن، واكتساب المهارات المتنوعة، والمشاركة في الأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى أن آليات التعيين وفرص العمل المعاصرة تعتمد بشكل أساسي على المسابقات والمهارات الشاملة، مما يتطلب إعداد أجيال متسلحة بالوعي والخبرة إلى جانب تحصيلها العلمي.

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة إلى "معسكر قادة المستقبل"، الذي تنظمه الجامعة سنوياً خلال شهر أغسطس، موضحًا أنه يستوعب نحو 1000 طالب يتوزعون على أربعة أفواج، مؤكدًا أن المعسكر يحرص على استضافة كبار رجال الدولة، والوزراء، والرموز الإعلامية والأكاديمية لنقل خبراتهم الميدانية للشباب؛ حيث شهدت الفعاليات مشاركة وزراء ومسؤولين بارزين، من بينهم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والفريق كامل الوزير، ووزير الشباب والرياضة، إلى جانب نخبة من أعضاء مجلس النواب ورموز الإعلام والفتوى.

وكشف عن مقترحات لتقديم برامج تعليمية متخصصة تبدأ من الرصد الفعلي لاحتياجات المصانع والشركات، ضاربًا المثل بالتعاون المأمول مع شركات الحديد والصلب لتحديد المواصفات المطلوبة في الخريج وتدريبه ميدانيًا.

ودعا إلى إيجاد تكامل شامل بين وزارات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي لتوجيه المسارات التعليمية منذ المراحل الأولى نحو التخصصات الحيوية، مؤكدًا على حرص الجامعة على استطلاع رأي المجتمع بشكل مستمر، لتقليص البرامج التي لم يعد لها طلب فاعل، والتوسع في التخصصات الحديثة التي تخدم التنمية وتطور العمالة الحرفية والمهنية وفق أعلى المستويات التعليمية.

الدكتور أحمد رجب القاهرة جامعة القاهرة أخبار توك شو التعليم

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