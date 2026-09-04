قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لإدارة التقييمات والحضور |التعليم تعلن عن منصة رقمية وطنية جديدة للمعلمين والطلاب
وزير التعليم: دمج السلامة الرقمية والاستخدام الاخلاقي للانترنت في المناهج الدراسية
عبد اللطيف: عالجنا تحديات التعليم في سنتين بدون زيادة الأعباء على موازنة الدولة
تحذير هام لمستخدمي إنستا باي.. حيلة جديدة لسرقة بياناتك وأموالك
التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. خطوات ضبط الهواتف
تدريس “جافا سكريبت”لـ700 ألف طالب بأولى ثانوي.. وتسليم 1.2 مليون تابلت للطلاب
انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية غدا.. سجل عبر هذا الرابط
السكن البديل للمستأجرين.. قانون الإيجار القديم يحدد شروط وآليات التخصيص
عاصفة مدمرة تضرب إستاد روجرز في تورونتو.. وأضرار كبيرة بالمدرجات
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.. الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي
المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه.. إزالة 1024 حالة تعدٍ على مجرى النهر حتى الآن
أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتاوى بلغة ذوي الإعاقة.. وتعاون مع دار الإفتاء لإتاحة منصة سكن للجميع

مشاركة القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر دار الإفتاء
مشاركة القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر دار الإفتاء
الديب أبوعلي

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، لما يتناوله من تحديات مستجدة تواجه الأسرة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشددة على ضرورة تطوير الخطاب الإفتائي بما يتناسب مع هذه المتغيرات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر، الذي نظمته دار الإفتاء المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، والذي عقد يومي 2 و3 سبتمبر الجاري في القاهرة.

وأوضحت إيمان كريم أن الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأكثر تعرضا لتأثيرات التحولات والتحديات المجتمعية، في ظل ما يواجهونه من صعوبات تتعلق بالإتاحة والتقبل المجتمعي والتمكين، وغيرها من الحقوق، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا خلال ما يقرب من 13 عاما في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون عددا من التحديات داخل البيئة الأسرية، من بينها العزلة الاجتماعية، والحاجة إلى مساعد أو مرافق شخصي، فضلا عن التنمر والتعدي اللفظي وانتهاك الخصوصية، إلى جانب ما قد يترتب على بعض الحالات من تفكك أسري.

فتاوى أسرية معاصرة

وشددت على أن هذه التحديات تستدعي توفير فتاوى أسرية معاصرة تراعي طبيعة الإعاقة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحفظ حقوقهم، وفي مقدمتها الحق في المعرفة، مؤكدة أهمية إتاحة هذه الفتاوى بلغات التواصل المناسبة لهم وبوسائل متعددة تضمن سهولة الوصول إليها.

كما أكدت المشرف العام على المجلس ضرورة حماية الأسرة من المخاطر والانتهاكات الإلكترونية، وتعزيز التوعية بالقيم الرقمية وأساليب التعامل الآمن مع التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، موضحة أن القيم الرقمية أصبحت لا تقل أهمية عن القيم الأخلاقية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وأضافت أن نشر الوعي بالقيم الرقمية يسهم في توفير مساحات آمنة للتفاعل الاجتماعي، وتعزيز الدمج الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن الحد من مخاطر انتهاك الخصوصية الناتجة عن الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت إيمان كريم اعتزام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التعاون مع دار الإفتاء المصرية لإتاحة منصة سكن للأشخاص ذوي الإعاقة بلغات التواصل الخاصة بهم، بما يضمن استفادتهم من محتوى المنصة وخدماتها.

وشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة، بحضور ممثلين وباحثين ووفود من 80 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركات أممية رفيعة المستوى من هيئات دولية ومحلية متخصصة في شؤون الأسرة والطفل والعلوم الاجتماعية.

كما شهدت فعاليات المؤتمر إطلاق منصة «سكن» للتفاعل مع المشكلات الأسرية، ومنصة «حصين» باعتبارها مرجعا إفتائيا دوليا.

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الإفتاء المؤتمر الدولي لدور وهيئات الإفتاء الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة منصة سكن للأشخاص ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

محمد الشناوي

قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

الأهلي

بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

محمد شوقي

محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

خوان بيزيرا

الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الخميس

مصر وإيطاليا

الوكيل : مصر وإيطاليا تتجاوزان التجارة الثنائية إلى التصنيع المشترك والانطلاق لأفريقيا

وزير الاستثمار:

وزير الاستثمار : اكتمال الأسواق العربية بآليات عمليات التمويل يزيد حركة التجارة

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد