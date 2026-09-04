فتاوى بلغة ذوي الإعاقة.. وتعاون مع دار الإفتاء لإتاحة منصة سكن للجميع

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، لما يتناوله من تحديات مستجدة تواجه الأسرة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشددة على ضرورة تطوير الخطاب الإفتائي بما يتناسب مع هذه المتغيرات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر، الذي نظمته دار الإفتاء المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، والذي عقد يومي 2 و3 سبتمبر الجاري في القاهرة.

وأوضحت إيمان كريم أن الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأكثر تعرضا لتأثيرات التحولات والتحديات المجتمعية، في ظل ما يواجهونه من صعوبات تتعلق بالإتاحة والتقبل المجتمعي والتمكين، وغيرها من الحقوق، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا خلال ما يقرب من 13 عاما في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون عددا من التحديات داخل البيئة الأسرية، من بينها العزلة الاجتماعية، والحاجة إلى مساعد أو مرافق شخصي، فضلا عن التنمر والتعدي اللفظي وانتهاك الخصوصية، إلى جانب ما قد يترتب على بعض الحالات من تفكك أسري.

فتاوى أسرية معاصرة

وشددت على أن هذه التحديات تستدعي توفير فتاوى أسرية معاصرة تراعي طبيعة الإعاقة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحفظ حقوقهم، وفي مقدمتها الحق في المعرفة، مؤكدة أهمية إتاحة هذه الفتاوى بلغات التواصل المناسبة لهم وبوسائل متعددة تضمن سهولة الوصول إليها.

كما أكدت المشرف العام على المجلس ضرورة حماية الأسرة من المخاطر والانتهاكات الإلكترونية، وتعزيز التوعية بالقيم الرقمية وأساليب التعامل الآمن مع التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، موضحة أن القيم الرقمية أصبحت لا تقل أهمية عن القيم الأخلاقية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وأضافت أن نشر الوعي بالقيم الرقمية يسهم في توفير مساحات آمنة للتفاعل الاجتماعي، وتعزيز الدمج الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن الحد من مخاطر انتهاك الخصوصية الناتجة عن الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت إيمان كريم اعتزام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التعاون مع دار الإفتاء المصرية لإتاحة منصة سكن للأشخاص ذوي الإعاقة بلغات التواصل الخاصة بهم، بما يضمن استفادتهم من محتوى المنصة وخدماتها.

وشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة، بحضور ممثلين وباحثين ووفود من 80 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركات أممية رفيعة المستوى من هيئات دولية ومحلية متخصصة في شؤون الأسرة والطفل والعلوم الاجتماعية.

كما شهدت فعاليات المؤتمر إطلاق منصة «سكن» للتفاعل مع المشكلات الأسرية، ومنصة «حصين» باعتبارها مرجعا إفتائيا دوليا.