أجندة أخبار الجمعة 04 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات

أ ش أ

تختتم وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، استقبال طلبات التقديم لمنحة «علماء المستقبل» للعام الجامعي 2026/2027، في السابعة مساءً، للطلاب المتفوقين المستحقين، وتشمل المنحة المصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة بعد اجتياز إجراءات القبول.

بدء تسجيل قرعة الحج السياحي

تبدأ وزارة السياحة والآثار تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لموسم 1448هـ/2027م عبر شركات السياحة المصرية على البوابة المصرية الموحدة للحج، ويستمر التسجيل حتى 27 سبتمبر، على أن تُجرى القرعة الإلكترونية وإعلان نتيجتها في 30 سبتمبر.

معرض «أهلًا مدارس» بالقاهرة

يواصل معرض «أهلًا مدارس» استقبال الجمهور لتوفير مستلزمات العام الدراسي بمشاركة عارضين من مختلف القطاعات، مع تقديم السلع بجودة مرتفعة وأسعار مخفضة.

الزمالك يواجه إي إس بورت في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الزمالك فريق إي إس بورت الجيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، في الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

رحلات تصوير ميدانية في مرسى مطروح

ينظم Club Egypt واتحاد المصورين العرب (فرع مصر)، بالشراكة مع شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين المصرية، رحلات تصوير ميدانية في مرسى مطروح لتوثيق المشاهد الطبيعية والمعالم السياحية بالمحافظة، ضمن فعاليات احتفالية اليوم العالمي للتصوير 2026.

استمرار معرض نادي الترسانة للكتاب

تتواصل فعاليات الدورة الأولى لمعرض نادي الترسانة للكتاب، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر المصرية، ويضم إصدارات متنوعة في الأدب والفكر والتاريخ والفنون وكتب الأطفال.

خطبة الجمعة: «سيدنا محمد ﷺ الأسوة الحسنة»

تتناول خطبة الجمعة الاقتداء بالنبي ﷺ باعتباره منهج حياة، من خلال التأسي به في العبادة والأخلاق والمعاملات الأسرية والمجتمعية، واتخاذ هديه الشريف نموذجًا يحتذى.

انطلاق قافلتين دعويتين للأزهر والأوقاف بالشرقية وبني سويف

تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي الشرقية وبني سويف، بمشاركة 20 إمامًا وواعظًا، لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف وترسيخ القيم وبناء شخصية وطنية واعية.

«دراما في يوم» بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية الصاوي ورشة «دراما في يوم»، من الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، وهي ورشة فنية مكثفة تستهدف المهتمين بالدراما الصوتية والمجال الصوتي، وتتضمن تدريبات في كتابة السيناريو والتمثيل والأداء الصوتي والهندسة الصوتية، وصولًا إلى تنفيذ مشروع درامي متكامل جاهز للعرض.

«طبلة الست» في ساقية الصاوي

تقدم فرقة «طبلة الست» حفلاً غنائيًا في قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي في الزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

«علي الهلباوي» في ساقية الصاوي

يقدم الفنان علي الهلباوي حفلاً غنائيًا في قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كلاسيكيات الطرب تفتتح موسم الموسيقى العربية للتراث

تفتتح دار الأوبرا المصرية الموسم الفني لفرقة الموسيقى العربية للتراث بحفل بقيادة المايسترو فاروق البابلي، في الثامنة مساءً على مسرح معهد الموسيقى العربية، بمشاركة عدد من المطربين وتقديم نخبة من كلاسيكيات الطرب العربي.

قعدة سعد العود في جرامافون الزمالك

يستضيف جرامافون الزمالك «قعدة سعد العود» في أمسية فنية تقدم أجواء موسيقية مميزة.

«The High Five» بقصر ثقافة الأنفوشي

يستضيف مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية عرض «The High Five – In & Out»، بمشاركة خمسة من فناني الـStand-up Comedy، في الثامنة مساءً.

محمود التهامي في أمسية إنشادية بنادي الزهور

يحيي المنشد الديني محمود ياسين التهامي أمسية إنشادية في الحديقة اليابانية بالمقر الرئيس لنادي الزهور بمدينة نصر، في الثامنة مساءً، احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

«The Children of Today» على مسرح الغد

يستضيف مسرح الغد بالعجوزة عرض «The Children of Today» في تمام الثامنة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

«سابع سما» على مسرح أوبرا ملك

يستضيف مسرح أوبرا ملك عرض «سابع سما» في تمام الثامنة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

«سلمى حبي أنا» على مسرح الفلكي

يستضيف مسرح الفلكي عرض «سلمى حبي أنا» في تمام السادسة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

«Zhenya + Tanya = Love» بدار الأوبرا

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية عرض «Zhenya + Tanya = Love» في تمام العاشرة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

«Purple Tail» على مسرح السلام

يستضيف مسرح السلام عرض «Purple Tail» من الصين في تمام الثامنة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

استئناف جلسات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

تتواصل فعاليات المهرجان عبر جلستين بحثيتين ضمن البرنامج الفكري، تتناولان قضايا التجريب المسرحي وعلاقته بالمكان والجغرافيا، إلى جانب لقاء مع المخرجين أحمد العطار وعمر غايات لمناقشة تجاربهما المسرحية خارج مصر والإنتاجات المشتركة.

عروض الأراجوز وخيال الظل ببيت السحيمي

يقدم مركز إبداع بيت السحيمي عرضًا لفرقة «ومضة» للأراجوز وخيال الظل في الثامنة مساءً، في تجربة تجمع بين فنون الفرجة الشعبية المصرية وتقدمها في قالب فني معاصر.

«نسمات صيفية» في مراكز الإبداع الفني

يقدم صندوق التنمية الثقافية حفلاً موسيقياً بعنوان «نسمات صيفية» لفرقة فلكلورينا، في السابعة والنصف مساءً.

نجوم أوبرا الإسكندرية يفتتحون موسم أوبرا دمنهور

تستقبل دار أوبرا دمنهور موسمها الفني الجديد 2026-2027 بحفل غنائي لنجوم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بمشاركة نخبة من مطربي الفرقة.

ورشة الكتابة الإبداعية للأطفال بطنطا

ينظم المركز الثقافي بطنطا ورشة للكتابة الإبداعية للأطفال يقدمها الشاعر محمد سامي، في الرابعة مساءً.

أمسية شعرية بقصر ثقافة دسوق

يستضيف قصر ثقافة دسوق بكفر الشيخ أمسية شعرية، في الخامسة مساءً.

عرض فني لقصر ثقافة الطفل بسوهاج

يقدم قصر ثقافة الطفل بسوهاج عرضًا فنيًا لفريق كورال الطفل، وآخر لفرقة الفنون الشعبية، في الخامسة مساءً.

ختام النشاط الصيفي بقصر ثقافة الشاطبي

يشهد قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية حفل ختام النشاط الصيفي، في السادسة مساءً.

حفل فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بالإسكندرية

تقدم فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية حفلًا بشارع الحضارات في محطة الرمل، بمناسبة ذكرى فنان الشعب سيد درويش، في السادسة مساءً.

عرض فرقة بورسعيد للفنون الشعبية

يستضيف قصر ثقافة بورسعيد عرضًا فنيًا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، في الثامنة مساءً.

عرض فرقة الطفل للفنون الشعبية بقصر ثقافة الطور

يستضيف قصر ثقافة الطور بجنوب سيناء عرضًا فنيًا لفرقة الطفل للفنون الشعبية، في التاسعة مساءً.

عرض ومناقشة فيلم «One Night A Train» بمكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة عرض ومناقشة فيلم «One Night A Train» في الخامسة مساءً، بمناقشة وتعليق الدكتور سامح توفيق والأستاذ أحمد العرابي.

«البوسطجي.. رحلتنا السعيدة» بمكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العرض المسرحي «البوسطجي.. رحلتنا السعيدة» في السابعة مساءً، من تأليف وإخراج سيد أبو بكر، وتقدمه فرقة «ليالي مصرية».

ندوة «جدد حياتك» بمكتبة المستقبل

تستضيف مكتبة المستقبل العامة ندوة بعنوان «جدد حياتك.. كيف تكون الشخص الذي تريده»، مع اللايف كوتش أحمد عزت رسلان، لمناقشة كيفية التخلص من الأفكار السلبية وتجاوز الإحباط ومنح النفس فرصة لتجربة أشياء جديدة، في السادسة مساءً.

حفل توقيع ومناقشة أعمال مروى جوهر بالإسكندرية

تستضيف مكتبة «The Book Wizard» بزيزينيا حفل توقيع ومناقشة أعمال الكاتبة مروى جوهر، بمشاركة الكاتب أحمد عثمان وإدارة وحوار سما زيادة، في السابعة مساءً.

عرض ومناقشة فيلم «One Night a Train»

تستضيف مكتبة مصر الجديدة عرض ومناقشة فيلم «One Night a Train» في الرابعة والنصف مساءً، بحضور د. سامح توفيق وأ. أحمد العرابي، والدعوة عامة.

عرض «البوسطجي.. رحلتنا السعيدة»

يُعرض على مسرح مكتبة مصر الجديدة مسرحية «البوسطجي.. رحلتنا السعيدة» في السابعة مساءً، من تأليف وإخراج سيد أبو بكر وبطولة فرقة ليالي مصرية، وتبلغ قيمة التذكرة 100 جنيه.

سهرة غنائية في مؤسسة نوار

تستضيف مؤسسة نوار بوسط البلد سهرة غنائية مع د. عبد الحميد يحيى، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

«الليلة الكبيرة» على مسرح تياترو 90

يُقدم العرض الشهير «الليلة الكبيرة» في تجربة مسرحية عائلية على مسرح تياترو 90 بالقاهرة الجديدة، في الثامنة والنصف مساءً.

حفل تخرج «The Masterclass» للكوميديا بمسرح الريحاني

يستضيف مسرح الريحاني بوسط القاهرة عرض تخرج الدفعة الأولى من ورشة «The Masterclass» للكوميديا، بقيادة الكوميديان أحمد خيري، في التاسعة مساءً.

«الملك لير» على المسرح القومي

يستضيف المسرح القومي عرض «الملك لير» في التاسعة مساءً، ضمن العروض المسرحية المقامة بالقاهرة.

مسرحية "حواديت" بمركز الإبداع الفني

تعرض مسرحية "حواديت" الذي تقدمه فرقة "استوديو الممثل" ومن إخراج خالد جلال، على مسرح مركز الإبداع الفني بأرض المعارض في الجزيرة، في السابعة والنصف مساء.

مسرحية "متولي وشفيقة" بمسرح الطليعة

تعرض مسرحية "متولي وشفيقة" في قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أمير اليماني وبطولة كل من محمد فريد ويسرا المنسي ومنة اليماني، في التاسعة مساء.

مغامرات جيمو" يواصل عروضه على مسرح الشمس

يواصل مسرح الشمس بمدينة نصر، مسرحية "مغامرات جيمو" لأصحاب الهمم، بطولة كريم الحسيني وإسراء حامد، ومن تأليف صلاح متولي وإخراج محمد عشري، في الثامنة مساء.

عرض "باسورد" على مسرح العرائس

يستمر مسرح العرائس بالعتبة، في عرض مسرحية "باسورد" للأطفال، تأليف محمد محمود وإخراج سحر منصور، في السابعة والنصف مساء.

مسرحية «أداجيو... اللحن الأخير» على مسرح الغد

يستمر عرض مسرحية «أداجيو... اللحن الأخير» على مسرح الغد في الثامنة مساءً، ضمن مشروع «المعالجة المسرحية للرواية»، الذي يقدم أعمالًا أدبية في قوالب مسرحية معاصرة.

مسرحية "ساعة حظ" على مسرح أوبرا ملك

يستمر عرض مسرحية "ساعة حظ" لفرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية في الثامنة مساء، من إخراج حسام التوني وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر.

عرض «حلم حلاوة» على مسرح المتروبول

يستمر عرض مسرحية «حلم حلاوة» على المسرح القومي للأطفال بالعتبة، في الثامنة مساءً، ضمن العروض المسرحية الموجهة للأطفال.

المسرحية الكوميدية «ابن الأصول» على مسرح ميامي

تواصل فرقة المسرح الكوميدي عرض مسرحية «ابن الأصول» على مسرح ميامي بوسط البلد، في الثامنة والنصف مساءً، من تأليف وإخراج مراد منير وبطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر.

عرض «12 Angry Toys» على مسرح نهاد صليحة

يستضيف مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون العرض المسرحي «12 Angry Toys» في الثامنة مساءً، وهو عرض موجه للأطفال والكبار ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

زياد موسى وأصدقاؤه في كايرو جاز كلوب

يحيي الموسيقي زياد موسى حفلًا بمشاركة عدد من أصدقائه في كايرو جاز كلوب بالعجوزة، في الثامنة مساءً.

معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة 600 دار نشر

تتواصل فعاليات الدورة الـ27 من معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة 600 دار نشر من 20 دولة، مع اختيار سلطنة عُمان ضيف شرف، ويتضمن المعرض برنامجًا ثقافيًا متنوعًا من الندوات والأمسيات الشعرية والنقدية والفعاليات الأدبية والفنية.

استمرار البرنامج المصري–الفلبيني للقيادات الدينية

تتواصل فعاليات البرنامج المصري–الفلبيني للقيادات الدينية للحوار والتعايش وبناء السلام، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، بمشاركة عدد من القيادات الدينية الفلبينية، لبحث التجربة المصرية في التعايش السلمي وتعزيز الحوار وبناء السلام.

استمرار أعمال الموجة 30 لإزالة التعديات

تتواصل أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع متابعة يومية وتنسيق بين المحافظات ومديريات الأمن وجهات الولاية.

استمرار الزيارة الاستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

تتواصل الزيارة الاستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والتي تشمل جميع النزلاء لمرة واحدة، في إطار توفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

استمرار معرض أعمال رعاية الله حلمي بقاعة حامد ندا

يواصل أتيليه العرب للثقافة والفنون معرض «حكاية تشكيلية لم تكتمل» لأعمال الفنانة الراحلة رعاية الله حلمي بقاعة الفنان حامد ندا بالزمالك.

استمرار ورشة دولية لدراسة الاضطرابات الشمسية

تتواصل أعمال الورشة الدولية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لدراسة الاضطرابات الشمسية وتأثيراتها على الأرض، بمشاركة باحثين وطلاب من الدول النامية، خاصة من أفريقيا..

استمرار معرض «كادر عبر العصور» بمتحف أحمد شوقي

يواصل معرض «كادر عبر العصور» للفنانة سهى فتحي فعالياته بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، مقدمًا رحلة بصرية تستعرض تطور صورة المرأة والهوية عبر المدارس والحقب الفنية المختلفة

استمرار معرض «الحديقة السرية» بمركز الجزيرة للفنون

يواصل مركز الجزيرة للفنون عرض معرض «الحديقة السرية» للفنانة نرمين بهاء الدين، الذي يستلهم عالم الطفولة والذاكرة ومشاعر البحث عن الأمان والسلام.

«مواهبنا مستقبلنا» لاكتشاف المواهب بالإسكندرية

تتواصل فعاليات برنامج «مواهبنا مستقبلنا» بالإسكندرية، من خلال ورش تدريبية مجانية في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية والموسيقى والكتابة الإبداعية والمسرح، ضمن خطة قصور الثقافة لاكتشاف ورعاية المواهب وتنمية قدراتهم.

اختتام معرض مواهب الرسم في دار الأوبرا

يختتم المعرض السنوي الحادي عشر لمواهب الرسم بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة 95 دارسًا من فصول الرسم بمركز تنمية المواهب، من خلال نحو 100 عمل فني.

«شارع الفن» يواصل فعالياته في 6 محافظات

تتواصل فعاليات مبادرة «شارع الفن» في المنيا والإسكندرية والإسماعيلية وكفر الشيخ وبني سويف وأسوان، بعروض للموسيقى العربية والفنون الشعبية وورش فنية وإبداعية للأطفال، إلى جانب فقرات لاكتشاف المواهب ومسابقات ثقافية ومعارض فنية.