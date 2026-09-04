الطاقة الذرية توقع مذكرة تفاهم لرفع جودة خام الفوسفات واستغلال مخلفاته

وقّعت هيئة الطاقة الذرية المصرية مذكرة تفاهم مع شركة خاصة، للتعاون في مجال تطوير ورفع جودة خام الفوسفات والخامات المصاحبة له، والاستفادة من مخلفات الفوسفات في التطبيقات الزراعية والصناعية.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجّه الهيئة نحو تطبيق مخرجات البحوث العلمية وتحويل نتائجها إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية وتنموية؛ وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات البحثية للهيئة في تطوير تقنيات معالجة الخامات ورفع جودتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

كما تستهدف مذكرة التفاهم إجراء الدراسات والاختبارات اللازمة لتقييم أفضل الطرق الفنية لمعالجة خام الفوسفات ومخلفاته، ودراسة إمكانية الاستفادة من المنتجات الناتجة في صناعة الأسمدة والمخصبات الزراعية وغيرها من التطبيقات الصناعية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة الاقتصاد الوطني.