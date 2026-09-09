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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الدولة اليمني: القوات المسلحة حققت تقدمًا ميدانيًا والحوثيون تكبدوا خسائر كبيرة

اليمن
اليمن
محمود محسن

قال وليد الإبارة، وزير الدولة في الحكومة اليمنية، إن حسم الحرب لن يرتبط بجبهة واحدة، لكن كل جبهة يمكن أن تحقق مكاسب استراتيجية وعسكرية مؤثرة في ميزان القوى.

وأكد خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن جبهة الساحل الغربي تحظى بأهمية خاصة، نظرًا لإطلالها على باب المندب والحديدة، التي وصفها بأنها تمثل الخزان الاقتصادي للحوثيين، إلى جانب أهمية جبهة البيضاء لموقعها الجيوسياسي، وكذلك جبهة الجوف، فضلًا عن جبهة تعز التي وصفها بأنها «الخزان البشري للجمهورية اليمنية» وصمام أمان لها.

وأوضح أن سقوط أي جبهة بمفردها لن يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الحوثيين بشكل كامل، لكنه قد يمثل تحولًا استراتيجيًا فارقًا في موازين القوى العسكرية على الساحة اليمنية.

وأشار إلى أن فتح جبهات متعددة يمثل ضغطًا واستنزافًا للحوثيين، موضحًا أن الجماعة كانت تفضل التركيز على جبهة واحدة واستثمار قدراتها في الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بينما أدى تعدد الجبهات إلى إرباكها والضغط على خطوط إمدادها اللوجستية.

استخدام المدنيين دروعًا بشرية

وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدمًا ميدانيًا في عدد من الجبهات، رغم وجود عوائق، من بينها الألغام واستخدام المدنيين دروعًا بشرية، وفقًا لتصريحات المسؤول اليمني، مؤكدًا أن الحوثيين تكبدوا خسائر كبيرة.

وليد الإبارة الحكومة اليمنية مكاسب استراتيجية الساحل الغربي باب المندب

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