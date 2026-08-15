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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 17.5 ألف طن من خامات التصنيع ومستلزمات تعبئة مستحضرات التجميل بالغربية| صور

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي للأنشطة غير المرخصة وضبط المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين، حيث تمكنت حملة مشتركة بقيادة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، وبمشاركة هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك، من ضبط منشأة غير مرخصة تستخدم في تصنيع وتجهيز وتعبئة مستحضرات التجميل.

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جاءت الحملة بناءً على معلومات بشأن استخدام المكان في ممارسة نشاط تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل دون الحصول على التراخيص اللازمة،وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط 17 ألفًا و576 وحدة من مستحضرات التجميل ومستلزمات التعبئة، شملت 3 آلاف و624 عبوة من الكريمات والشامبو والكولاجين وغيرها، و100 زجاجة من أصناف وأحجام مختلفة، إلى جانب أطنان من الخامات والمواد المستخدمة في التصنيع، فضلًا عن 12 ألفًا و850 عبوة فارغة و900 كرتونة معدة للتعبئة والتداول ومدون عليها أسماء وعلامات تجارية مختلفة، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المنشآت غير المرخصة والتصدي لممارسات الغش والتدليس، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين ويضمن وصول منتجات مطابقة للاشتراطات والضوابط إلى جمهور المستهلكين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل حملات مرورية تموينية

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