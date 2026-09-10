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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدولار بكام؟ أسعار العملات اليوم الخميس 11 سبتمبر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أحدث أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، مع استمرار متابعة حركة أسعار العملات في السوق المصرفية، والتي تتغير وفقًا لآليات العرض والطلب وحركة الأسواق.

أسعار صرف العملات

ووفقًا لما تم رصده خلال البرنامج، جاءت أسعار العملات على النحو التالي:

  • الدولار الأمريكي: 51.14 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع
  • اليورو: 59.44 جنيه للشراء، و59.69 جنيه للبيع
  • الجنيه الإسترليني: 69.20 جنيه للشراء، و69.52 جنيه للبيع
  • الريال السعودي: 13.62 جنيه للشراء، و13.64 جنيه للبيع
  • الدرهم الإماراتي: 13.92 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع

عوامل تسعير العملات.. ما الذي يحدد سعر الصرف أمام الجنيه؟

تتحدد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية والمصرفية، ولا يرتبط السعر بعامل واحد فقط، حيث تتأثر حركة أسعار العملات بالتغيرات المحلية والعالمية، إلى جانب حجم المعروض والطلب على النقد الأجنبي.

أبرز عوامل تسعير العملات

العرض والطلب على العملات الأجنبية
يُعد حجم الطلب على الدولار واليورو وغيرها من العملات مقابل الكميات المتاحة منها من أهم العوامل المؤثرة في تحديد سعر الصرف.

توافر موارد النقد الأجنبي
كلما زادت موارد الدولة من العملات الأجنبية، ساهم ذلك في دعم استقرار سوق الصرف وتلبية احتياجات المستوردين والمواطنين.

تحويلات المصريين بالخارج
تمثل تحويلات العاملين بالخارج أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي، وبالتالي يمكن أن تؤثر زيادتها أو انخفاضها على حركة سوق الصرف.

إيرادات السياحة
تدفق السائحين وزيادة الإيرادات السياحية يساهمان في توفير المزيد من العملات الأجنبية داخل الاقتصاد.

إيرادات قناة السويس
تُعد إيرادات قناة السويس أحد مصادر النقد الأجنبي، وبالتالي فإن التغيرات في حركة الملاحة والإيرادات قد تنعكس على سوق العملات.

الاستثمارات الأجنبية
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة تؤثر في حجم السيولة المتاحة من العملات الأجنبية داخل السوق.

قرارات البنك المركزي
تؤثر قرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية وإدارة سوق الصرف في حركة العملات وأسعارها.

التغيرات الاقتصادية العالمية
الأوضاع الاقتصادية العالمية وتحركات الدولار أمام العملات الرئيسية، إلى جانب قرارات البنوك المركزية الكبرى، قد تنعكس على أسعار العملات محليًا.

معدلات التضخم
تغير معدلات التضخم محليًا وعالميًا يمكن أن يؤثر في القوة الشرائية للعملات وبالتالي في مستويات أسعار الصرف.

حركة التجارة والاستيراد
ارتفاع احتياجات الاستيراد من السلع والمواد الخام يزيد الطلب على العملات الأجنبية، وهو ما قد يؤثر في مستويات أسعارها.

الأوضاع الاقتصادية والسياسية
الاستقرار الاقتصادي والسياسي يعزز الثقة في العملة المحلية، بينما قد تؤدي التطورات والأحداث العالمية أو الإقليمية إلى زيادة الطلب على بعض العملات.


 

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