الأرصاد: أجواء حارة رطبة نهارا ورياح تلطف الجو من بعد الظهيرة

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ بهيئة الأرصاد بمركز التوقعات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم سيكون حارًا رطبًا في محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة في محافظات جنوب البلاد، بينما تكون الأجواء ليلًا معتدلة إلى مائلة للحرارة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر على الفضائية المصرية الأولى، أن فترات الصباح الباكر ستشهد ظهور بعض السحب المحدودة، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة في معظم محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن الرياح تكون محسوسة أكثر بعد فترة الظهيرة وخلال المساء وساعات الليل، ما يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بالرطوبة، مشيرة إلى أن هناك اعتدالًا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط بشكل كبير خلال الـ72 ساعة المقبلة.