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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

100 ألف شجرة.. جهاز الشروق: زيادة معدلات التشجير بـ الأحياء والمناطق

مدينة الشروق
مدينة الشروق
آية الجارحي

تتواصل جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تنمية وتطوير المدن الجديدة، حيث يقوم جهاز تنمية مدينة الشروق بتنفيذ خطة متكاملة لزيادة معدلات التشجير بمختلف أحياء ومناطق المدينة، بما يعزز جودة الحياة ويحافظ على الطابع البيئي والحضاري المميز للشروق.

وتستهدف الخطة زيادة عدد الأشجار من نحو 70 ألف شجرة حاليًا إلى 100 ألف شجرة، وتتضمن خطوات تنفيذية:

- البدء في زراعة 7,500 شجرة ظل متنوعة بمختلف مناطق المدينة.

- توفير 12 ألف شجرة إضافية.

- الحفاظ على الأشجار القائمة وتكثيف أعمال الري والتقليم والصيانة.

- رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتطوير شبكات الري باستخدام أساليب حديثة.

- تكثيف المتابعة الميدانية لأعمال الزراعة.

وتركز خطة التشجير على استمرار رعايتها وضمان نموها والحفاظ عليها، مع التوسع في استغلال المواقع الصالحة للزراعة بمختلف أنحاء المدينة، واستمرار تكثيف أعمال الزراعة والصيانة، ورفع كفاءة منظومة الري والرعاية، بما يدعم الوصول إلى المستهدف ويحافظ على الهوية الخضراء لمدينة الشروق.

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