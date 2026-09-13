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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتحام محل موبايلات بميت نما بالقليوبية.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

الواقعة
الواقعة
معتز الخصوصي

شهدت منطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة اقتحام لأحد محال الهواتف المحمولة، حيث تعرض صاحب المحل للاعتداء، فيما قام مجموعة من الأشخاص بتحطيم محتويات المحل والاستيلاء على عدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالي.

وبحسب رواية صاحب المحل، فإن مجموعة من الأشخاص اقتحموا المكان، واعتدوا عليه، قبل أن يقوموا بتحطيم كاميرات المراقبة وجهاز تسجيلها، إلى جانب إتلاف عدد من محتويات المحل.

وأضاف صاحب المحل أن الواقعة أسفرت عن سرقة عدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالي يتجاوز 300 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه اتهم أشخاصًا من إحدى العائلات بالمنطقة بالوقوف وراء الواقعة.

وتجري الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات اللازمة لفحص الفيديو والوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد هوية المتهمين.

ويؤكد صاحب المحل ثقته في أجهزة وزارة الداخلية، مطالبًا بسرعة ضبط المتهمين واستعادة حقوقه.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ميت نما محال الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة كاميرات المراقبة الأجهزة الأمنية

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