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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تضمن اتهامات بارتكاب جرائم حرب.. جيش الاحتلال يطالب بمشاهدة «نازا» للرد على ما ورد فيه

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي
فرناس حفظي

طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دافرين، صناع الفيلم الوثائقي «نازا» بالسماح لممثلي الجيش بمشاهدة العمل كاملًا، تمهيدًا للرد على الاتهامات التي يتضمنها.

وقال دافرين، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الفيلم «لم يُعرض كاملًا حتى الآن»، لكن ما ظهر في الإعلان الترويجي، بحسب قوله، يتضمن «سلسلة من الادعاءات القاسية والمغلوطة» ضد الجيش الإسرائيلي وجنوده.

وزعم المتحدث أن هذه الادعاءات «غير صحيحة»، مضيفًا أن بعضها «محرّف ومشوّه ومنفصل تمامًا عن الواقع على الأرض».

ودعا دافرين صناع الفيلم إلى إتاحة نسخة كاملة منه لممثلي الجيش الإسرائيلي، قائلًا إن ذلك سيسمح للجيش بالرد «بموضوعية» على كل ادعاء يرد في العمل.

وتأتي تصريحات المتحدث الإسرائيلي في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل حول فيلم «نازا»، الذي يتناول، من خلال شهادات جنود إسرائيليين، ممارسات الجيش خلال الحرب على قطاع غزة، فيما تكثف المؤسسات الإسرائيلية تحركاتها لمواجهة ما تعتبره اتهامات مضللة بحق الجيش.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دافرين الفيلم الوثائقي «نازا» الجيش الإسرائيلي فيلم «نازا» شهادات جنود إسرائيليين

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