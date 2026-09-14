أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف لغز العثور على طفلة حديثة الولادة بين القمامة بأبنوب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط جهودها لكشف ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة وسط القمامة، بجوار كوبري قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب، والوقوف على ظروف الواقعة وتحديد هوية ذويها.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفلة حديثة الولادة بجوار كوبري قرية الحمام بمركز أبنوب.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على الطفلة ملقاة على الطريق وسط القمامة، بجوار كوبري قرية الحمام.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد أبو ستيت، رئيس مباحث مركز أبنوب، لفحص الواقعة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات، لكشف ملابسات العثور على الطفلة، وتحديد الشخص الذي قام بإلقائها في هذا المكان، والتوصل إلى ذويها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.