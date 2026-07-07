إدانة عربية كبيرة لتفجيرات دمشق الإرهابية ودعم كامل للدولة السورية

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت عن وقوع عدد من المصابين.
وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا الظرف الدقيق، معربًا عن رفضه لكافة أشكال الإرهاب التي تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة.
وجدد "اليماحي" موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لحفظ أمن واستقرار الدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على أن استقرار سوريا وأمنها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.
https://youtu.be/_xziT4Vkrz0