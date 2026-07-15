لقاء عربي - أسترالي لبحث الأوضاع في غزة ودفع جهود السلام

استقبل السفير د. فائد مُصطفى، الأمين العام المُساعد لجامعة الدول العربية – رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة، اليوم الأربعاء 15 /7 /2026 في مقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير د.أكسيل وابنهورست، سفير استراليا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المُرافق له، وذلك لمُناقشة مُستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة في المنطقة، وبحث سُبُل دفع جهود تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة.

وعبّر السفير د.فائد مُصطفى في بداية اللقاء عن تقدير جامعة الدول العربية لمواقف حكومة استراليا والشعب الأُسترالي الصديق المُتضامِنة مع الشعب الفلسطيني والداعمة لحقوقه المشروعة والمُتّسقة مع القانون الدولي، وجهود استراليا في تقديم إسهاماتها الاغاثية للشعب الفلسطيني جراء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وثمّن قرار استراليا بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين ذات السيادة بما يُحقق تطلّعات الشعب الفلسطيني في دولته المُستقلة ويُمثّل رافعة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وفق رؤية حل الدولتين.

دعم القضية الفلسطينية العادلة

واستعرض الأمين العام المُساعد الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء في دعم القضية الفلسطينية العادلة، والتي تأتي في مُقدّمة أولويات عملها وفي صُلب اهتمامات الأمين العام نبيل فهمي، لمُساندة الشعب الفلسطيني ودعم حقّه المشروع في تقرير المصير عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية.

وشدد على ضرورة تضافر جهود المُجتمع الدولي لإغاثة الشعب الفلسطيني وإنهاء مُعاناته المُتواصلة جراء مُمارسات وانتهاكات الاحتلال، والدفع باتجاه تنفيذ استحقاقات خطّة الرئيس "ترامب" للسلام وتكثيف إدخال المُساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة والبدء في إعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من القطاع.

كما دعا خلال اللقاء إلى ضرورة أن يضطلع المُجتمع الدولي بمسؤولياته والضغط على سُلطات الاحتلال الاسرائيلي للانصياع لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولضرورة دعم جهود دولة فلسطين ومؤسساتها وبرامجها الاقتصادية ومُمارسة مهامها في إدارة قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وتكثيف الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين الذي يُمثّل ركيزةً لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.