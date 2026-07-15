إيران تتوعد واشنطن: أي اعتداء سيقابل برد قوي.. وقواتنا جاهزة للحسم

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي الاعتداءات الأمريكية، مشددة على أن قواتها المسلحة سترد بقوة وحزم على أي هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن القوات المسلحة أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها على الرد على أي اعتداء، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بمرور أي خطوة تستهدف الشعب الإيراني من دون رد حاسم.

وأضاف بقائي أن السلطات الإيرانية ستتخذ الإجراءات اللازمة في مختلف الملفات، موضحاً أن التزام طهران بأي تفاهمات أو اتفاقات يبقى مرهوناً بالتزام الطرف الآخر بتعهداته، مشيراً إلى أن إيران أوقفت تنفيذ بعض التزاماتها بعد ما اعتبرته إخلالاً من الجانب المقابل بالاتفاقات المبرمة.

وأوضح أن أي تفاهم يقوم على التزامات متبادلة، وأن قيمته بالنسبة لإيران ترتبط بقدرته على حماية مصالحها وضمان أمنها القومي.

وفي السياق ذاته، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن القوات المسلحة الإيرانية تتعامل بحزم مع الإجراءات العدوانية الأمريكية، معتبراً أن واشنطن سبق أن اختبرت هذا النهج وانتهى، بحسب تعبيره، إلى الفشل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بعدما انهار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يونيو 2026 عبر وساطة باكستان، والمعروف بـ"مذكرة تفاهم إسلام آباد"، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 يوليو انتهاء العمل بالهدنة، لتتجدد المواجهات العسكرية بين البلدين خلال الأيام الماضية.