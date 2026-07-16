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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف للمسؤولين: اسمعوا المواطن أولًا.. والصراحة أساس الخدمة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقب انتهاء لقائه المفتوح مع المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، والذي يأتي ضمن نهج يتبناه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بعقد لقاءات دورية سواء بديوان عام المحافظة أو بالانتقال إلى المراكز والمدن للاستماع المباشر للمواطنين، في إطار سياسة الباب المفتوح والتواصل الميداني، عقد المحافظ اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية، تناول خلاله عددًا من الرسائل والتوجيهات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن البداية الحقيقية لأي مسؤول هي حسن الاستماع للمواطن، قائلاً: "المواطن لما يدخل لك عنده مشكلة، أول حاجة يسمع منك اهتمام قبل أي رد. اسمعه كويس، وافهم طلبه بالكامل، وبعدها افحص الموضوع وشوف هل ينفع يتنفذ؟ وهل القانون يسمح؟ وهل يحتاج وقت؟ ولا ممكن يخلص فورًا؟"

وأضاف: "لو الطلب هيتنفذ قول له إمتى وإزاي، ولو محتاج إجراءات أو تعاون منه وضحها له، ولو الموضوع غير قانوني أو غير ممكن، صارحه بالحقيقة بأسلوب محترم وواضح. المواطن لما يفهم الحقيقة ويلاقي حد بيعامله باحترام هيقدر الموقف حتى لو الطلب مش هينفع قانونا أو اجرائيا يتنفذ."

وشدد المحافظ على أن احتواء المواطن يبدأ من الصراحة والاحترام، قائلاً: "إحنا كلنا هنا لخدمة الناس.. وكلنا في النهاية مواطنون، ودورنا إننا نسهل ونوضح ونساعد، مش إننا نسيب المواطن محتار أو يسمع كلامًا مختلفًا من كل مسؤول."

وفي جانب آخر من اللقاء، وجه المحافظ بضرورة تكثيف جهود النظافة العامة، مؤكدًا أن الحفاظ على نظافة الشوارع مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، وقال:"بنسمع شكاوى كتير عن القمامة، لكن في نفس الوقت لازم كل واحد يسأل نفسه: هل أنا برمي القمامة في مكانها؟ وهل بنوعي ولادنا وجيرانا؟ النظافة مش مسؤولية الحكومة لوحدها، دي مسؤولية مجتمع كامل."

وأضاف أن على الوحدات المحلية تنظيم أماكن تجميع القمامة بصورة واضحة، مع الالتزام برفعها في المواعيد المحددة، حتى لا تتحول إلى بؤر للتلوث وانتشار الأمراض والحشرات والحيوانات الضالة، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة النظيفة يدعم جهود الدولة في حماية صحة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

كما تطرق المحافظ إلى ملف الصرف الصحي، مؤكدًا أنه يأتي على رأس أولويات الدولة والمحافظة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" أحدثت نقلة غير مسبوقة في القرى المصرية، وقال: "الدولة أنجزت حجمًا كبيرًا من مشروعات الصرف الصحي والمرافق في قرى حياة كريمة، ومع اكتمال الأعمال في مركزي ببا وناصر، واستكمال التنفيذ بباقي المراكز، هنشوف نقلة كبيرة جدًا في مستوى الخدمات المقدمة لأهلينا في القرى."

ووجه المحافظ رسالة إلى القيادات التنفيذية بضرورة حسن إدارة فرق العمل، مؤكدًا أن نجاح أي مؤسسة يبدأ من استثمار قدرات العاملين بها، قائلاً: "المسؤول الشاطر هو اللي يعرف يستفيد من كل واحد معاه، ويشجع الأفكار الجديدة، ويخلق روح الفريق، لأن النجاح عمره ما كان شغل فرد واحد."

وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ أن المحافظة تتبنى نهجًا يقوم على المشاركة المجتمعية، وتدعم كل المبادرات الجادة التي تسهم في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن عدد من المبادرات النوعية التي تعتمد على المشاركة المجتمعية، وتفتح الباب أمام مختلف الفئات والقطاعات للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم، بما يعزز الشراكة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ويحقق أهداف التنمية التي تسعى إليها الدولة.

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