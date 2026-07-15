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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز طبي جديد بمستشفيات جامعة بني سويف.. نجاح جراحتين معقدتين لاستئصال أورام بالصدر لطفلة وسيدة ستينية

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تحقيق قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بني سويف إنجازًا طبيًا جديدًا، بإجراء جراحتين دقيقتين ومعقدتين لورم بالصدر،إحداهما لطفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف، والأخرى لسيدة تبلغ 62 عامًا،. حيث يأتي هذا الإنجاز في إطار التطور المستمر الذي تشهده المستشفى الجامعى بأقسامها المختلفة لتقديم أحدث الخدمات الطبية والجراحية لأبناء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة. جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب البشري، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور أحمد محمد فتحي الأشقر رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير، للدكتور احمد محمد فتحي الأشقر رئيس قسم جراحة القلب والصدر، ولفريق جراحة القلب والصدر بالمستشفى الذي أجري الجراحتين والذي يضم  الدكتور أحمد حسن المجري استشاري جراحات القلب والصدر، والدكتور محمد طلعت مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور حسام عاطف مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والطبيب أحمد ناصر نائب جراحة القلب والصدر، والطبيب المدثر أشرف، وبمشاركة فريق التخدير بإشراف الدكتور محمد مصيلحي أستاذ مساعد التخدير والرعاية بجامعة بني سويف، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم الممرضة سلوى، والممرض أحمد شعبان، ولفيفًا من أعضاء الهيئة المعاونة.

مؤكدًا أن ما تحققه مستشفيات جامعة بني سويف من نجاحات متواصلة في إجراء الجراحات الدقيقة والمعقدة يعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية، بفضل ما تمتلكه من كوادر طبية متميزة وإمكانات علمية وتجهيزات حديثة، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع تطوير الخدمات الطبية وتقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمواطنين على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي.

وأوضح الدكتور هاني حامد، أن الجراحة الأولى شملت  استئصال ورم بالرئة وجدار الصدر لطفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف، بينما تضمنت الجراحة الثانية استئصال ورم خبيث بالغدة التيموسية لمريضة تبلغ 62 عامًا، وتُعد الحالتان من الجراحات المتقدمة في مجال جراحات الصدر، وقد أُجريتا بكفاءة عالية، وتكللتا بالنجاح، حيث غادرت المريضتان المستشفى بعد تماثلهما للشفاء واستقرار حالتهما الصحية.

وأضاف الدكتور عماد البنا، أن نجاح قسم جراحة القلب والصدر في إجراء هذه الجراحات المتقدمة، خاصة لطفلة في هذا العمر الصغير، يؤكد قدرة مستشفيات جامعة بني سويف على التعامل مع أدق وأصعب الحالات، ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات الجامعية، مثمنًا جهود جميع الفرق الطبية والتمريضية التي تعمل بروح الفريق لتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

وأكد  الدكتور أحمد محمد فتحي الأشقر،  أن القسم يواصل تقديم خدماته الجراحية المتخصصة لمختلف الفئات العمرية، و إجراء جراحات القلب المفتوح بمختلف أنواعها، ومنها جراحات تغيير وإصلاح صمامات القلب، وجراحات الشرايين التاجية، وجراحات الشريان الأورطي الصاعد، سواء بالطرق التقليدية أو بالتدخل الجراحي المحدود، بالإضافة إلى جراحات الصدر المتقدمة، مثل استئصال الأورام وعلاج العيوب الخلقية، مؤكدًا أن تلك العمليات تتم وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية وبنتائج متميزة تعكس ما يمتلكه القسم من خبرات وكفاءات وإمكانات متطورة.

بني سويف جامعة بني سويف بني سويفةالجامعي

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