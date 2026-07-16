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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تنظم تدريباً مشتركاً في مجال إعادة التأهيل العصبي البصري

صحة بني سويف
صحة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تحرص مديرية الشئون الصحية ببني سويف على تطوير الأداء الطبي ورفع كفاءة الكوادر البشرية، تم تنفيذ برنامج تدريبي مشترك يجمع بين أطباء الرمد وأخصائيي العلاج الطبيعي، وذلك بهدف تفعيل بروتوكولات إعادة التأهيل العصبي البصري (Neuro-visual Rehab).

​يأتي هذا التدريب تحت رعاية الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وفي ضوء السعي المستمر لدمج التخصصات الطبية لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى قام بالتدريب د مكاريوس ايمن اخصائى العلاج الطبيعى بمستشفى الواسطى المركزى حيث تم تفعيل البروتوكول بمستشفى الواسطى تحت اشراف د هبه حسن مدير المستشفى تمهيدا لتفعيله بباقى المستشفيات .

وذلك بحضور كل من: د​ .الشيماء حجاج، مدير إدارة العلاج الطبيعي. ​د. خلود محمد، مدير إدارة المستشفيات. ​د. هدى رجب، مدير مستشفى الرمد ومنسق الرمد ببني سويف. ​د . مها حسن، مدير إدارة التمريض.

​بالإضافة إلى فريق إشراف العلاج الطبيعي بالمديرية.

​استهدف البرنامج التدريبي 40 متدرباً من الكوادر الطبية ، حيث تم تناول أحدث الأساليب العلمية المتبعة في تأهيل الحالات التي تتطلب تنسيقاً بين الجهاز البصري والوظائف الحركية والعصبية، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين نتائج العلاج لمرضانا.

​تواصل مديرية الصحة ببني سويف مسيرتها نحو التميز من خلال التدريب المستمر وتبادل الخبرات بين التخصصات المختلفة لضمان أعلى معايير الجودة في الخدمة الصحية.عرض أقل


 

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