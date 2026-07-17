أوقاف بني سويف تواصل فعاليات مبادرة صحّّح مفاهيمك لنشر الوعي وترسيخ الفكر الوسطي.. صور

نفذت مديرية أوقاف بني سويف، تحت رعاية اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وبالتعاون مع المحافظة، فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" بمسجد التقوى بقرية بني غنيم التابعة للوحدة المحلية بقمن العروس بمركز الواسطى، في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وحرص الوزارة على نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأكد الدكتور سعيد حامد، وكيل وزارة الأوقاف خلال كلمته، أن المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ومواجهة المفاهيم المغلوطة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية والتنفيذية، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي سليم، ودعم استقرار الأسرة والمجتمع، وتحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان.

شهدت الفعالية حضور الدكتورة شيماء كرم، مدير وحدة حماية الطفولة وشؤون المرأة بديوان عام محافظة بني سويف، والدكتور جمال عبدالمطلب، رئيس قسم الدراسات السكانية وأستاذ علم الاجتماع بكلية آداب بني سويف، إلى جانب الشيخ عماد أحمد حسن مدير إدارة أوقاف الواسطى، والشيخ عادل زكي مدير المتابعة، والشيخ محمد أبو سريع إمام وخطيب مسجد التقوى.

وتواصل مديرية أوقاف بني سويف تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك" بمختلف الإدارات، في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى نشر الوعي الديني والفكري، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، من خلال الشراكة مع مؤسسات الدولة، بما يدعم جهود الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان المصري.



