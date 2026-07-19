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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تتابع انتظام العمل وجودة الخدمات بوحدات الغسيل الكلوي بقمبش وطنسا

صحة بني سويف
صحة بني سويف

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لمرضى الغسيل الكلوي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة الدكتورة حنان حسين، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة خلود محمد عادل، مدير إدارة المستشفيات، أجرت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم، جولة تفقدية مكثفة لوحدات الغسيل الكلوي بقرى قمبش وطنسا.

وضمت اللجنة المكلفة بالمرور الدكتورة دعاء فاروق، مسؤول الكلى بالمحافظة، ونشوى محمد من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، ونادية قرني من إدارة التمريض، ومروة سعيد من إدارة مكافحة العدوى.

وشملت الجولة متابعة انتظام سير العمل والانضباط الإداري للأطقم الطبية والإدارية، والتأكد من الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، إلى جانب الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي، والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية اللازمة داخل الوحدات.

كما أكدت اللجنة خلال جولتها على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل وحدات الغسيل الكلوي، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للمرضى وأفراد الفرق الطبية.

وتأتي هذه الجولات الميدانية ضمن خطة مديرية الصحة ببني سويف للمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

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