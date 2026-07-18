القبض على شخصين تشاجرا مع بعضهما بسبب حادث تصادم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد مركبة تروسيكل بالإصطدام بسيارة شقيقتها ومحاولة التعدى عليها وزوجها حال سيرهم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 / الجارى حدثت مشاجرة بين قائد سيارة ملاكى (عامل بمحل مصوغات ذهبية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وقائد مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) لخلافات بينهما لقيام الثانى بالرجوع بالتروسيكل للخلف مما كاد أن يتسبب فى الإصطدام بسيارة الأول حال سيرهما بدائرة مركز شرطة طنطا وقيامهما على إثر ذلك بالتعدى على بعضهما بالضرب دون حدوث إصابات.





أمكن ضبط المركبتين وقائديهما ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم التحفظ على المركبتان .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





