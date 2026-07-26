جدل حول استبدال ربة منزل بصانعة جيل.. صبري فواز: مافيش أحلى من ست البيت

تفاعل الفنان صبري فواز مع الجدل الدائر حول المقترح البرلماني الخاص باستبدال مسمى «ربة منزل» في بطاقة الرقم القومي بمسمى «صانعة جيل»، بعدما نشر تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».

وكتب صبري فواز: «بالمصري: ست البيت.. بالعربي: ربة المنزل.. مافيش أحلى من كده»، في منشور لاقى تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، الذين اعتبر عدد منهم أن توقيت المنشور جاء متزامنًا مع النقاش المثار حول المقترح البرلماني.

يأتي ذلك في وقت أثار فيه مقترح تقدمت به النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، حالة من الجدل، إذ دعت إلى استبدال مسمى «ربة منزل» في بطاقة الرقم القومي بـ«صانعة جيل»، باعتبار أن الوصف الجديد يعكس بصورة أكبر دور المرأة في تربية الأبناء وبناء المجتمع. كما أوضحت النائبة أن المقترح لم يُقدم رسميًا إلى المجلس بعد، ومن المقرر طرحه مع بداية دور الانعقاد المقبل عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.

وتباينت ردود الفعل على المقترح بين مؤيد اعتبره تكريمًا معنويًا لدور الأم، ومعارض رأى أن تغيير المسمى لا يمثل أولوية، بينما جاء منشور صبري فواز ليعيد عبارة «ربة المنزل» إلى واجهة النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي