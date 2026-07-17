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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صبري فواز يطالب بتفعيل قانون الملكية الفكرية لحماية حقوق المبدعين

صبري فواز
صبري فواز
سارة عبد الله

علق الفنان صبرى فواز عن حقوق المبدعين عند إعادة عرض الأعمال الفنية، مطالبا بتفعيل قانون الملكية الفكرية.

وكتب صبري فواز عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: «فى بلاد الفرنجة.. أى إعادة عرض لعمل فنى على القنوات والمنصات المختلفة، يدفعون مبلغا عن كل حلقة، وفى فرنسا مثلًا يورو واحد، يُقسم نصفه للمؤلف، وربعه للمخرج، وربعه للموسيقى التصويرية وكل الممثلين، وكل واحد حسب مدة ظهوره».

وتابع: “دى اتفاقيات دولية كل البلاد تقريباوقعت عليها، منهم مصر، ووضع قانون الملكية الفكرية سنة 2002 يعنى من ربع قرن تقريبًا”.

وأضاف: “الحكاية وما فيها إن المبدعين يطالبون بتفعيل قانون الملكية الفكرية الذى يضمن حق الأداء العلنى، ويتم التحصيل وحساب النسب طبقًا لآليات معقدة تقوم بها جمعيات وروابط حول العالم بينهم اتفاقات متبادلة”.

واختتم منشوره: «تمام كده؟.. تمام.. إيه بقى الطريقة اللى تخلينا نحافظ على حقوق المبدعين والمنتجين والقنوات والمنصات جميعًا، من غير ما طرف يجور على طرف؟».

صبرى فواز حقوق المبدعين قانون الملكية الفكرية

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