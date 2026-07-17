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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يلا ساحل.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في أرينا العلمين

تامر حسني
تامر حسني
سعيد فراج

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في ساحة U Arena بمدينة العلمين الجديدة، يوم 31 يوليو الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان يلا ساحل، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وروج تامر حسني، لحفله في مهرجان يلا ساحل، عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، بفيديو تشويقي وحماسي. 

أعمال تامر حسني

طرح الفنان تامر حسني، بوستر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم مش هتكرر، وينتظر طرحه خلال الموسم الصيفي الجاري. 

وظهر تامر حسني، على بوستر ألبوم مش هتكرر، بإطلالة صيفية معبرا عن الموسم الذي سيتم طرح الألبوم فيه. 

بوستر ألبوم تامر حسني 

ويحضّر الفنان تامر حسني لعمل سينمائي جديد وآخر تليفزيوني حيث يعود بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله فرق توقيت.

وكشفت تامر حسني عن هذه المفاجأة من خلال تصريحات تلفزيونية له، مؤكدا أنه يستعد لعرض مسلسل جديد بعد غياب عن الدراما 7 سنوات، بالإضافة إلى كتابة فيلم يعرض قريبًا في السينمات. 

وقال تامر حسني في تصريحات تليفزيونية: “فيه فيلم بيتكتب ومسلسل جديد، لسه في مرحلة التحضير، إن شاء الله يعجب الجمهور”.

أحدث ألبوم لـ تامر حسني 

وطرح تامر حسني، مؤخرا، ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم لينا ميعاد، تزامنا مع الموسم الصيفي 2025. 

يضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

أما عن قائمة أغاني الألبوم وهي الأنوثة الطاغية ، يا حب، حبك لو غلطة ،خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان ، الذوق العالي (ديو مع محمد منير) ، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي،  ملكة جمال الكون.

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على “يوتيوب”، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

تامر حسني أغاني تامر حسني يلا ساحل حفل تامر حسني

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