ياسمين صبري: نفسي أبقى مختلفة

قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها كانت تحلم منذ طفولتها بأن تكون شخصية مختلفة، مؤكدة أنها لم تكن تمتلك تصورًا لمهنة بعينها بقدر ما كانت تسعى إلى التميز والخروج عن المألوف.



وأضافت، خلال لقائها مع بودكاست "موعد مع لميس": "بمناسبة مختلفة دي، أنا زمان وأنا صغيرة لما كانوا يقولولي أنتي نفسك تبقي إيه، كنت أقول أنا نفسي أبقى مختلفة."



وأوضحت أنها لم تكن تعرف وقتها المسار الذي تريد أن تسلكه، قائلة: "وأنا مش عارفة، يعني الناس تقول دكتورة، مهندسة، طباخة، أي حاجة بتقولها، أنا أقول أنا نفسي أبقى مختلفة."



وأشارت ياسمين صبري إلى أنها كانت ترفض فكرة السير في المسار التقليدي الذي يسلكه معظم الناس، موضحة: "كان فيه مبدأ عندي إني مش عايزة أخش في الصف، فيه صف كدة في الحياة الناس بتخش فيه، تحس إنهم يعيشوا، يدرسوا، يخشوا جوه صف المهنة والوظيفة وكل حاجة تبقى عادية، يعني هو الموضوع نسبي وجهة نظر أوي، بس أنا كنت عايزة أكون مختلفة."



وأكدت أنها كانت تتطلع إلى أن تتميز حتى عن أفراد عائلتها، قائلة: "يمكن مختلفة حتى عن عيلتي كلها، يعني ساعات كدة يكون فيه شخص هو اللي يطلع بره الخط، تلاقي عيلة كلها مثلاً بتمشي في خط معين، أنا مثلاً شخصياً مفيش حد في عيلتي في الفن."



وأضافت أن الشهرة لم تكن موجودة في محيطها العائلي، قائلة: "أبداً، معندناش الحاجات دي، يعني مش شوفت حد وقولت يا سلام لما أبقى قد خالته بقى، محصلش لإن مفيش كدة."



واختتمت حديثها مؤكدة أن الابتعاد عن التقليدية كان هدفًا دائمًا بالنسبة لها، قائلة: "لما مثلاً حد يقولك إيه: أنا عايز أبقى عادي، العادي ده ممل، العادي ده تقليدي، العادي ده متواجد وموجود وبكثرة، فأنا كنت دايماً عايزة أكون بره السرب، بره القطيع، أغرد لوحدي."

