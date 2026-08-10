ياسمين صبري: مش مطلوب من الست تبقى صوفيا لورين.. والراجل اللي يضغط على مراته غير سوي

أكدت الفنانة ياسمين صبري أن رسالة "كوني نفسك" لا تعني السعي للوصول إلى صورة مثالية أو تقليد الآخرين، مشيرة إلى أن الأهم هو اهتمام المرأة بصحتها وسلامتها النفسية وعلاقتها بنفسها.



وأجابت ياسمين صبري، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر بودكاست "موعد مع لميس"، على سؤال حول صعوبة تطبيق هذه الرسالة بالنسبة للمرأة التي تتحمل مسؤوليات يومية كثيرة بين الأسرة والعمل، قائلة: "عادي تكبر وتعجز عادي مفيش أي مشكلة، بس تاخد بالها من صحتها، سلامتها النفسية، إحساسها كدة بنفسها".



وأضافت: "لو عرفت العلاقة الصح اللي المفروض تبنيها مع الله، الباقي هيترصص وراه، كل حاجة هتبقى كويسة، مش مطلوب منها على فكرة تبقى صوفيا لورين يعني".



وحول بعض الرجال الذين يطالبون زوجاتهم بأن يصبحن شبيهات بفنانات أو شخصيات معينة، قالت ياسمين صبري: "لا ده غير سوي.. هي ممكن تقوله بقولك إيه إنت ليه مش براد بيت؟ قوم شوف حالك".



وتطرقت ياسمين صبري إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والصور المثالية التي قد تسبب ضغطًا على السيدات، بعدما أشارت لميس الحديدي إلى أن ظهورها بهذا الشكل قد يجعل البعض يشعرن بعدم القدرة على الوصول إلى نفس النمط من الحياة وردت ياسمين صبري قائلة: "100% ومش لازم تكونوا.. عادي، ربنا خلقنا طبقات، حتى في الجنة إحنا طبقات، عادي".



وأكدت أن وجود نماذج ناجحة أو مختلفة قد يكون حافزًا للتطور وليس مصدرًا للضغط، قائلة: "مش ده برضو مفيد؟ يعني دايماً يقولك كريستيانو وميسي، ميسي يقولك أنا ممتن لكريستيانو لأنه كان معايا منافسة بتخليني أحسن، وكريستيانو قال نفس الحاجة بعد ما خلصوا، لأن أحياناً المنافسة بتخليك تطور من نفسك وتتحسن".



واختتمت ياسمين صبري حديثها بالتأكيد على أن المنافسة يمكن أن تكون عاملًا إيجابيًا، قائلة: "وجود المنافسة دي حلو".



كشفت الفنانة ياسمين صبري جانبًا من تفاصيل حياتها اليومية، مؤكدة أن الشهرة والنجاح لا يعنيان غياب الكبد والعناء مثلها مثل أي إنسان ، مشيرة إلى أنها تواجه ضغوط العمل والسفر مثل أي إنسان.



وأضافت ياسمين صبري، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر بودكاست "موعد مع لميس"، أنها تؤمن بأن الحياة بطبيعتها تحمل قدرًا من العناء، قائلة: " الحياة فيها عناء وشقاء وكبد" ورداً على سؤال لميس الحديدي حول ما إذا كانت حياتها تتضمن بالفعل عناءً وشقاءً رغم الصورة التي تظهر بها، أجابت ياسمين صبري: "والله عندي".

وتحدثت ياسمين صبري عن علاقتها بموضوعات الطاقة، موضحة أنها أصبحت تفضل عدم الحديث عنها بسبب انتشارها بشكل غير منظم، قائلة: "أنا دلوقتي مابقتش أحب أتكلم فيها من كتر ما الناس كلها بقت تتكلم فيها وخدتها في سكك غريبة وبقى الموضوع عشوائي".



وأضافت: "الله هو مصدر طاقتي، وده مفيش أقوى من كدة مصدر".



كما كشفت ياسمين صبري عن معاناتها مع كثرة السفر والتنقل بسبب طبيعة عملها، موضحة أنها لا تشعر بالراحة أثناء ركوب الطائرات، وقالت: "أنا عايزة أقولك إني مابحبش الطيارات، أنا بخاف منها، تخيلي! بخاف من الطيارات، بخاف من المطبات وبترعش وأعرق وبيحصلي حاجات غريبة، بخاف جداً بس هعمل إيه؟".

وأوضحت أنها تعمل لساعات طويلة خلال تصوير الأعمال الفنية أو الإعلانات، قائلة: "في تصوير الأفلام والمسلسلات بشتغل 12 ساعة، في الإعلانات والجزء التاني 10 ساعات".

وأكدت ياسمين صبري أنها تحرص على الاستماع إلى احتياجات جسدها والحفاظ على صحتها رغم ضغط العمل، مضيفة: "أنا إنسانة بعرف أحترم جسمي وأحترم تعبي وأحترم إني أسمع كلامه، اللي هو أنا جعان أكليني أكل، أنا عايز أنام أنام، أنا مش مكتفي من نوم أنيمني تاني، أنا بحترم جسمي جداً".

وأضافت أنها تحاول تنظيم وقتها وعدم إهداره، قائلة: "مضيعش وقت في سكرولينج (Scrolling)، مضيعش وقت في أي حاجة.. ممكن أبقى بخلص بجري عشان ألحق آخد عدد ساعات نوم أكتر".

وعن عدد ساعات نومها، أوضحت ياسمين صبري: "بنام كتير أوي، في العادي بنام 12 ساعة"، وأضافت أنه في أوقات العمل تنخفض ساعات النوم إلى 10 ساعات، مؤكدة: "عشان أعرف أركز أعرف أجمع، عقلي يبقى حاضر، أعرف أبقى موجودة فعلاً".

كما كشفت عن تأثير اختلاف التوقيت بعد السفر "Jet lag"، قائلة: "لا ببقى في العناية، أنا في يوم أوف كنت جيت لاجد في ماليزيا في 3 أيام، مأساة، كنت كل ما يحطوني في حتة أنام، زي الأطفال".

