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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز التصنيع المحلي وتدعم الاقتصاد الوطني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

أشاد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة وتعظيم القيمة المضافة لها، مؤكدًا أن هذه التوجهات تمثل خطوة مهمة نحو استغلال الموارد الطبيعية المصرية بصورة تحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توجيه الدولة نحو تصنيع الخامات محليًا بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية يعكس توجهًا واضحًا لتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة للموارد المصرية، بما ينعكس على معدلات النمو وفرص العمل وحجم الصادرات.

 الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة ليست مجرد موارد طبيعية

وأوضح أن الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة ليست مجرد موارد طبيعية، وإنما تمثل قاعدة مهمة لصناعات استراتيجية تدخل في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعات الهندسية، وهو ما يفتح أمام مصر فرصًا كبيرة لجذب استثمارات جديدة وتوطين صناعات متقدمة.

وأضاف أن التوسع في هذه الصناعات يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ورفع قدرات العمالة المصرية في المجالات الصناعية والتكنولوجية.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية وضع حوافز واضحة لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على الدخول في الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الموارد، مع تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

وأكد جابر أن تعظيم القيمة المضافة يجب أن يكون محورًا أساسيًا في التعامل مع الموارد الطبيعية، بحيث تتحول الثروات الموجودة في باطن الأرض إلى مشروعات إنتاجية وصناعات تصديرية ومصادر مستدامة للنقد الأجنبي.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، بالتوازي مع تطوير صناعات الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة، يمكن أن تخلق منظومة صناعية متكاملة تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجًا وتنافسية.

واختتم النائب أحمد جابر بالتأكيد على أن «القيمة الحقيقية لثروات مصر لا تكمن في استخراجها فقط، وإنما في تحويلها إلى صناعة وفرص عمل وصادرات وقيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني».

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القيمة المضافة الموارد الطبيعية المصرية

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