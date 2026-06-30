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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصميم مختلف.. سامسونج تغزو الأسواق بسلسلة أجهزة لوحية جديدة إليك أهم مواصفاتها

سلسلة أجهزة Galaxy Tab
سلسلة أجهزة Galaxy Tab
لمياء الياسين

أعلنت شركة سامسونج عن استعدادها لمنح سلسلة أجهزة Galaxy Tab تصميم جديد يتماشى بشكل أفضل مع هواتفها. تشير الرسوم المتحركة المسربة من نظام التشغيل One UI 9 القادم إلى أن الأجهزة اللوحية المستقبلية قد تتخلى عن النتوء الكبير لصالح فتحة كاميرا أمامية مثقوبة، مما يعني شاشة أكثر حداثة وجاذبية.

رصد موقع SamMobile هذه الدلائل أثناء بحثه في النسخة التجريبية من نظام التشغيل One UI 9. 

سلسلة أجهزة Galaxy Tab

تُظهر الرسوم المتحركة للأجهزة الدوارة أجهزةً تشبه الأجهزة اللوحية مزودة بكاميرا أمامية مثقوبة في المنتصف ومن المثير للاهتمام وجود نسختين: إحداهما بفتحة على الحافة الطويلة والأخرى على الحافة القصيرة، تمامًا كما تتكيف الهواتف عند تدويرها. لم تكن هذه الرسوم المتحركة موجودة في One UI 8.5 (المبني على نظام Android 16)، لذا تبدو كإضافات جديدة كليًا لنظامي One UI 9 وAndroid 17.

أجهزة جالالكسي اللوحية

حالياً، لا تزال الطرازات الرائدة مثل Galaxy Tab S11 Ultra وS10 Ultra تستخدم نتوءاً للكاميرا الأمامية. سيكون التحول إلى تصميم الثقب خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لجهاز Galaxy Tab S12 Ultra، إذ سيمكن سامسونج من تقليص الحواف بشكل أكبر، ورفع نسبة الشاشة إلى الجسم إلى ما هو متوقع في هواتفها الذكية.

إلى جانب التعديلات التصميمية، يبدو أن واجهة المستخدم One UI 9 ستُقدم مجموعة من التحسينات الأخرى: ميزات ذكاء اصطناعي مُحسّنة، ورسوم متحركة أكثر سلاسة، وتكامل أفضل مع منظومة Galaxy. وقد بدأ طرح النسخة التجريبية بالفعل على العديد من الهواتف والأجهزة اللوحية، ما يُتيح لنا فرصة الاطلاع مُبكراً على ما تُخطط له سامسونج في أواخر عام 2026 وما بعده.

إذا وصل تصميم الثقب هذا إلى مرحلة الإنتاج، فسيجعل سلسلة Tab أكثر انسجامًا مع توجه الصناعة نحو تقليل انقطاعات الشاشة. ومع تقدم عملية التطوير، ستتضح لنا الصورة بشكل أكبر حول كيفية تطور البرمجيات والأجهزة معًا.

الرسوم المتحركة أجهزة Galaxy Tab نظام Android 16 الأجهزة اللوحية تطور البرمجيات تقليل انقطاعات الشاشة

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