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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الألعاب.. ريدماجيك تغزو الأسزاق بجهاز لوحي جديد

جهاز لوحي للألعاب
جهاز لوحي للألعاب
لمياء الياسين

كشفت شركة Red Magic رسميًا عن تصميم جهازها اللوحي للألعاب Gaming Tablet 5 Pro قبل إطلاقه المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر.

 يتميز الجهاز اللوحي الجديد المخصص للألعاب بهوية بصرية فريدة تميزه عن الأجهزة اللوحية التقليدية، كما يُشير إلى مكوناته الداخلية عالية الأداء.

 وقد شاركت الشركة الآن نظرة أقرب على الجهاز، مما يمنح عشاق الألعاب لمحة مبكرة عما يمكن توقعه.

جهاز Red Magic Gaming Tablet 5 Pro
 

جهاز Red Magic Gaming Tablet 5 Pro

سيتوفر جهاز Red Magic Gaming Tablet 5 Pro باللونين الأسود والفضي. يتميز الجهاز بلوحة خلفية شفافة تكشف أجزاءً من نظام التبريد الداخلي، مما يمنحه مظهرًا عصريًا. كما يتضمن نظام إضاءة RGB مرتبطًا بنظام التبريد، مع تأثيرات إضاءة تتفاعل مع مستوى الأداء أثناء الاستخدام.


يضم الإطار أزرار التحكم القياسية في مستوى الصوت، بالإضافة إلى زر مخصص باللون الأحمر على الجانب. أما من الأمام، فيعتمد الجهاز اللوحي تصميمًا بشاشة كاملة بدون أي فتحات ظاهرة. وبفضل الحواف النحيفة، يهدف التصميم إلى توفير تجربة مشاهدة ولعب أكثر غامرة.


أكدت شركة Red Magic أن جهاز الألعاب اللوحي Gaming Tablet 5 Pro مزود بشاشة OLED قياس 9 بوصات بدقة 2400 × 1504 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 185 هرتز، مما يُفترض أن يُحسّن سلاسة العرض في الألعاب سريعة الوتيرة. وبالمقارنة مع شاشات LCD التقليدية، من المتوقع أن توفر شاشة OLED تباينًا أعمق وألوانًا أكثر ثراءً وسرعة استجابة أعلى.

ميزات جهاز Red Magic Gaming Tablet 5 Pro
 

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس الرائد. وللحفاظ على درجة حرارة منخفضة أثناء جلسات اللعب الطويلة، تم تزويد الجهاز بنظام تبريد سائل نشط. ومن المتوقع أيضاً أن يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وبطارية بسعة 8300 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع.


من المقرر أن يظهر جهاز Red Magic Gaming Tablet 5 Pro لأول مرة رسميًا في 30 يونيو. بتصميمه الشفاف وتأثيرات التبريد RGB ومواصفاته الرائدة، يبدو أنه يستهدف اللاعبين الذين يبحثون عن الأداء المتميز والجاذبية البصرية.

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