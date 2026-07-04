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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد لمفاجأة عشاق السيلفي.. ترقية كبيرة قادمة في Galaxy S27 Ultra

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

كشف تقرير جديد أن شركة سامسونج، تستعد لتزويد هاتفي Galaxy S27 Pro وGalaxy S27 Ultra بكاميرا أمامية جديدة بدقة 16 ميجابكسل، في خطوة تمثل أول ترقية من نوعها منذ اعتماد الشركة مستشعر السيلفي بدقة 12 ميجابكسل في سلسلة Galaxy S23 عام 2023.

وبحسب التقرير، فإن الانتقال إلى مستشعر بدقة 16 ميجابكسل قد يمهد لاعتماد مستشعر مربع الشكل، ما يمنح الهاتف قدرة أكبر على اقتصاص الصور الشخصية والأفقية بجودة عالية، بغض النظر عن طريقة إمساك المستخدم بالجهاز.

ترقية طال انتظارها

وأشار موقع GalaxyClub إلى أن بيانات داخلية تؤكد وجود تحديث في العتاد الخاص بالطرازين الأعلى في السلسلة، حيث سيستبدلان الكاميرا الأمامية الحالية بمستشعر جديد بدقة 16 ميجابكسل. ولم يحدد التقرير ما إذا كانت هذه الترقية ستصل أيضا إلى هاتفي Galaxy S27 وGalaxy S27 Plus.

ويرى مراقبون أن استخدام مستشعر مربع قد يوفر مرونة أكبر في معالجة الصور، إذ يسمح باقتصاص صور رأسية أو أفقية من لقطة واحدة دون الحاجة إلى تدوير الهاتف، مع الحفاظ على جودة الصورة. كما يمكن للبرمجيات استخراج صور بدقة أصلية تبلغ 12 ميجابكسل في كلا الاتجاهين دون فقدان ملحوظ في التفاصيل.

Galaxy S26 Ultra

تحسينات أوسع للكاميرات

ولا تقتصر التغييرات المتوقعة على الكاميرا الأمامية، إذ تشير تسريبات أخرى إلى أن سامسونج تعيد النظر في منظومة التصوير بالكامل في الجيل المرتقب لعام 2027.

فمن المتوقع أن يحصل Galaxy S27 Pro على كاميرا مقربة Telephoto جديدة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5 مرات، بينما قد يتخلى Galaxy S27 Ultra عن كاميرا التقريب البصري المخصصة بدقة 3x، في إطار إعادة تصميم نظام الكاميرات.

موعد الإطلاق

ومن المنتظر أن تكشف سامسونج عن سلسلة Galaxy S27 خلال الربع الأول من عام 2027، ما يعني أن أمام الشركة متسعا من الوقت قبل الإعلان الرسمي، وأن مزيدا من التفاصيل والتسريبات قد تظهر خلال الأشهر المقبلة.

ورغم أن الكاميرات الأمامية لا تحظى عادة بالاهتمام نفسه الذي تناله الكاميرات الخلفية، فإنها أصبحت عنصرا أساسيا لصناع المحتوى ومستخدمي مكالمات الفيديو، وهو ما يجعل هذه الترقية المحتملة خطوة مرحبا بها بعد سنوات من الاعتماد على العتاد نفسه.

وحتى الآن، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الطرازات الأساسية من السلسلة ستحصل على التحديث ذاته.

Galaxy S27 Ultra سامسونج Galaxy S27 Pro كاميرا أمامية

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