شوبير يدعم نجله بآية قرآنية بعد تألقه

حرص أحمد شوبير على توجيه رسالة دعم إلى نجله مصطفى شوبير، مستشهدًا بالآية الكريمة: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾، في إشارة إلى ثمرة الاجتهاد والعمل المستمر.

منتخب مصر

وتحمل الآية مكانة خاصة لدى مصطفى شوبير، إذ سبق أن كشف في تصريحات سابقة أنها الخلفية الدائمة لهاتفه المحمول، مؤكدًا أنها تمثل المرجع والدافع الأساسي له في مسيرته الكروية.

وتأتي رسالة أحمد شوبير في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مصطفى، والتي نالت إشادة واسعة خلال مشاركاته الأخيرة مع منتخب مصر، وسط حالة من الفخر والدعم من والده.