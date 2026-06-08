قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس صحة النواب: مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتترأس خارطة السياحة العلاجية عالمياً
الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي.. وفرج عامر يكشف التفاصيل
رئيس صحة النواب: السياحة العلاجية تعزز القوة الناعمة لمصر وتدعم النقد الأجنبي
سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 يونيو
إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية لطالبة بالجيزة وإحالة طاقم اللجنة بالكامل للتحقيق
رغم الهجمات الإيرانية الإسرائيلية.. الأردن: الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي
قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا الغربي
طهران: نعلن وقف عملياتنا.. ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار
ترامب: حصار إيران مستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها
الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من أوروجواي إلى مونديال 2026.. رحلة الدول المستضيفة لكأس العالم عبر التاريخ

كأس العالم
كأس العالم
إسراء أشرف

منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930، تنقلت بطولة كأس العالم بين قارات ودول مختلفة، لتتحول إلى الحدث الرياضي الأكثر متابعة على مستوى العالم.

وعلى مدار أكثر من تسعة عقود، استضافت دول عديدة البطولة، وشهدت لحظات تاريخية صنعت أمجاد المنتخبات وأساطير كرة القدم.

بدأت الحكاية في عام 1930 عندما استضافت أوروجواي النسخة الأولى من المونديال، قبل أن تنتقل البطولة إلى إيطاليا عام 1934 ثم فرنسا عام 1938.

وتوقفت منافسات كأس العالم في نسختي 1942 و1946 بسبب تداعيات الحرب العالمية الثانية، قبل أن تعود البطولة للحياة من جديد في البرازيل عام 1950.

تنقل المونديال بين القارات
خلال العقود التالية، واصلت البطولة رحلتها حول العالم، حيث استضافتها سويسرا عام 1954، ثم السويد عام 1958، وتشيلي عام 1962، قبل أن تصل إلى إنجلترا عام 1966.

وفي عام 1970 دخلت المكسيك التاريخ كأول دولة من أمريكا الشمالية تستضيف البطولة، قبل أن تعود إليها مجددًا عام 1986 لتصبح أول دولة تستضيف كأس العالم مرتين.

وشهدت السبعينيات والثمانينيات استضافة ألمانيا الغربية (1974)، والأرجنتين (1978)، وإسبانيا (1982)، بينما عادت البطولة إلى إيطاليا عام 1990، ثم الولايات المتحدة عام 1994، وفرنسا عام 1998.

استضافات تاريخية ومشتركة

وشهد عام 2002 حدثًا غير مسبوق، عندما أقيمت البطولة لأول مرة في دولتين، هما كوريا الجنوبية واليابان.

بعد ذلك انتقلت الاستضافة إلى ألمانيا عام 2006، ثم جنوب أفريقيا عام 2010، لتصبح أول دولة أفريقية تنظم كأس العالم.

وعادت البطولة إلى البرازيل عام 2014، ثم روسيا عام 2018، قبل أن تستضيف قطر نسخة 2022 كأول دولة عربية تنظم الحدث العالمي.

مونديال 2026.. نسخة غير مسبوقة

تستعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة نسخة 2026، التي ستدخل التاريخ من عدة أبواب.

فهي المرة الأولى التي يقام فيها كأس العالم في ثلاث دول مختلفة، كما ستكون النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32.

ومن المنتظر أن تكون البطولة الأكبر في تاريخ المونديال من حيث عدد المنتخبات والمباريات والجماهير، لتفتح فصلًا جديدًا في مسيرة البطولة التي انطلقت قبل 96 عامًا من ملاعب أوروجواي.

الدول المستضيفة لكأس العالم عبر التاريخ

1930: أوروجواي
1934: إيطاليا
1938: فرنسا
1950: البرازيل
1954: سويسرا
1958: السويد
1962: تشيلي
1966: إنجلترا
1970: المكسيك
1974: ألمانيا الغربية
1978: الأرجنتين
1982: إسبانيا
1986: المكسيك
1990: إيطاليا
1994: الولايات المتحدة
1998: فرنسا
2002: كوريا الجنوبية واليابان
2006: ألمانيا
2010: جنوب أفريقيا
2014: البرازيل
2018: روسيا
2022: قطر
2026: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبين أوروجواي 1930 ومونديال 2026، تبقى كأس العالم الحدث الذي يوحد عشاق كرة القدم حول العالم، مهما اختلفت البلدان والثقافات واللغات.

كأس العالم المونديال مونديال 2026 كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

الاهلي

10 ملايين دولار.. هل يواجه الأهلي المصري فرق الهلال والنصر وإنتر ميامي في موسم الرياض؟

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

الرحمة.. رسالة قوية من فتحي لمنتقدي ثنائي منتخب مصر

جني خطاب

جني خطاب تتوج بفضية بطولة روما 2026 للجائزة الكبرى العالمية للتايكوندو

منتخب مصر

طارق الأدور: التعادل أو الفوز على بلجيكا يفتح أبواب التأهل أمام الفراعنة

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد