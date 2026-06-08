من أوروجواي إلى مونديال 2026.. رحلة الدول المستضيفة لكأس العالم عبر التاريخ

منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930، تنقلت بطولة كأس العالم بين قارات ودول مختلفة، لتتحول إلى الحدث الرياضي الأكثر متابعة على مستوى العالم.

وعلى مدار أكثر من تسعة عقود، استضافت دول عديدة البطولة، وشهدت لحظات تاريخية صنعت أمجاد المنتخبات وأساطير كرة القدم.

بدأت الحكاية في عام 1930 عندما استضافت أوروجواي النسخة الأولى من المونديال، قبل أن تنتقل البطولة إلى إيطاليا عام 1934 ثم فرنسا عام 1938.

وتوقفت منافسات كأس العالم في نسختي 1942 و1946 بسبب تداعيات الحرب العالمية الثانية، قبل أن تعود البطولة للحياة من جديد في البرازيل عام 1950.

تنقل المونديال بين القارات

خلال العقود التالية، واصلت البطولة رحلتها حول العالم، حيث استضافتها سويسرا عام 1954، ثم السويد عام 1958، وتشيلي عام 1962، قبل أن تصل إلى إنجلترا عام 1966.

وفي عام 1970 دخلت المكسيك التاريخ كأول دولة من أمريكا الشمالية تستضيف البطولة، قبل أن تعود إليها مجددًا عام 1986 لتصبح أول دولة تستضيف كأس العالم مرتين.

وشهدت السبعينيات والثمانينيات استضافة ألمانيا الغربية (1974)، والأرجنتين (1978)، وإسبانيا (1982)، بينما عادت البطولة إلى إيطاليا عام 1990، ثم الولايات المتحدة عام 1994، وفرنسا عام 1998.

استضافات تاريخية ومشتركة

وشهد عام 2002 حدثًا غير مسبوق، عندما أقيمت البطولة لأول مرة في دولتين، هما كوريا الجنوبية واليابان.

بعد ذلك انتقلت الاستضافة إلى ألمانيا عام 2006، ثم جنوب أفريقيا عام 2010، لتصبح أول دولة أفريقية تنظم كأس العالم.

وعادت البطولة إلى البرازيل عام 2014، ثم روسيا عام 2018، قبل أن تستضيف قطر نسخة 2022 كأول دولة عربية تنظم الحدث العالمي.

مونديال 2026.. نسخة غير مسبوقة

تستعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة نسخة 2026، التي ستدخل التاريخ من عدة أبواب.

فهي المرة الأولى التي يقام فيها كأس العالم في ثلاث دول مختلفة، كما ستكون النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32.

ومن المنتظر أن تكون البطولة الأكبر في تاريخ المونديال من حيث عدد المنتخبات والمباريات والجماهير، لتفتح فصلًا جديدًا في مسيرة البطولة التي انطلقت قبل 96 عامًا من ملاعب أوروجواي.

الدول المستضيفة لكأس العالم عبر التاريخ

1930: أوروجواي

1934: إيطاليا

1938: فرنسا

1950: البرازيل

1954: سويسرا

1958: السويد

1962: تشيلي

1966: إنجلترا

1970: المكسيك

1974: ألمانيا الغربية

1978: الأرجنتين

1982: إسبانيا

1986: المكسيك

1990: إيطاليا

1994: الولايات المتحدة

1998: فرنسا

2002: كوريا الجنوبية واليابان

2006: ألمانيا

2010: جنوب أفريقيا

2014: البرازيل

2018: روسيا

2022: قطر

2026: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبين أوروجواي 1930 ومونديال 2026، تبقى كأس العالم الحدث الذي يوحد عشاق كرة القدم حول العالم، مهما اختلفت البلدان والثقافات واللغات.