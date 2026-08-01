اتحاد الكرة يصدر بيان بشأن قرار إنفانتينو بسحب مقترح مشروع «FIFA Forward Enterprise»

يشيد اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بقرار إنفانتينو، بسحب مقترح مشروع «FIFA Forward Enterprise»، وذلك في ضوء الملاحظات والآراء التي تلقاها من الاتحادات الأعضاء في «فيفا».

وتتجسد القيادة الحقيقية في الاستماع إلى الاتحادات الأعضاء، واتخاذ القرارات التي تخدم مصالح مجتمع كرة القدم الدولي على أفضل وجه.

وحدة أسرة كرة القدم الدولية

ويعزز هذا القرار وحدة أسرة كرة القدم الدولية، كما يعكس روح التواصل والتشاور واحترام وجهات النظر المختلفة لأعضاء «فيفا».

أفضل السبل

ويعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاؤله بأن يواصل «فيفا» واتحاداته الأعضاء العمل معًا من أجل التوصل إلى أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.

ويجدد اتحاد الكرة ثقته الكاملة في قيادة السيد إنفانتينو، ودعمه المستمر لجميع المبادرات التي تصب في مصلحة الاتحادات الأعضاء في «فيفا» ومستقبل كرة القدم العالمية