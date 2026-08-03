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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة وزراء اليابان تزور كوماموتو لتقييم الوضع عقب تعرض المقاطعة لزلزال قوي

زلزال قوي
زلزال قوي
أ ش أ

وصلت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الاثنين إلى مقاطعة كوماموتو بجنوب غرب اليابان، التي تعرضت لزلزال قوي قبل نحو أسبوع، وذلك لتقييم التحديات المحلية، بما في ذلك تحسين الظروف المعيشية للنازحين وإعادة إعمار البنية التحتية بسرعة.

وقال مسؤولون حكوميون، حسبما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن الترتيبات جارية لكي تقوم تاكايتشي، من على متن مروحية، بتفقد الأضرار الناجمة عن الزلزال، الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، والتحقق من الوضع في ملاجئ النازحين.

وأضاف المسؤولون أنه من المتوقع أن تتبادل تاكايتشي الآراء مع السلطات المحلية بشأن المساعدة التي ستقدمها الحكومة المركزية في المستقبل، وسط تزايد القلق بشأن حالات الإصابة بضربات الشمس والوفيات المرتبطة بالكوارث في مواقع الإجلاء في ظل موجة الحرارة الشديدة.

وأثارت هذه الزيارة، التي تستغرق يومًا واحدًا، ردود فعل سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي حيث شكك البعض في ضرورتها، إذ تأتي في ظل تراجع معدلات التأييد لحكومة تاكايتشي في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وسجل الزلزال أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الياباني، البالغ 7 درجات، في مدينة أوكي وبلدة هيكاوا في كوماموتو، وهما أكثر المناطق تضرراً.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي مقاطعة كوماموتو

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