قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتوفير السلع وضمان جودتها وتكوين مخزون آمن
ترامب يهاجم إيران: قيادتها مخادعة بشكل لا يُصدق ولا تلتزم بكلمة
تأجيل محاكمة 53 متهما في قضية خلية القطامية لـ 15 نوفمبر
فضيحة تهز إسرائيل.. اتهام عاملين في حضانة بتعذيب الرضع وكسر ذراع طفل
رمضان عبدالمعز: الزلازل آيات للتذكير.. والمؤمن يعتبر بكل مشهد كوني ويحوّله لزيادة في الإيمان
ببدلة أنيقة واستعراض بالسلاح .. فيديو جديد يكشف المتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل سقوطه
عطَّل حركة المرور.. القبض على شخص تعدى على ضابط شرطة في الشرقية
بعد وفاة بسمة سمير بسبب خضّة الزلزال .. ما علامات نوبة الهلع
الذهب يفاجئ الأسواق اليوم .. تحرك جديد في الأسعار بعد تراجع الدولار والنفط
بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة
حذف قضيتي ألكسندريا الأوكراني من سيستم الفيفا لـ الزمالك
رسائل قوية لدعم الاستثمار.. الحكومة: سوق المال المصري يدخل مرحلة جديدة من النمو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.. مصر تُرسل شحنة مساعدات إنسانية عاجلة إلى فنزويلا

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.. مصر تُرسل شحنة مساعدات إنسانية عاجلة إلى فنزويلا
تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.. مصر تُرسل شحنة مساعدات إنسانية عاجلة إلى فنزويلا
أ ش أ

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت مصر بإرسال شحنة مساعدات إنسانية عاجلة تزن 5 أطنان، دعمًا للمتضررين من الزلزالين اللذين ضربا جمهورية فنزويلا البوليفارية مؤخرًا، وما أسفرا عنه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا التحرك يأتي تجسيدًا لنهج مصر الراسخ في مساندة الدول وقت الأزمات والكوارث.

وتتضمن شحنة المساعدات أدوية ومستلزمات طبية من إنتاج الصناعات الدوائية المصرية، لدعم القطاع الصحي الفنزويلي وتعزيز قدرته على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة الناجمة عن الكارثة.

ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة المصرية بمواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم للدول في أوقات الأزمات؛ بما يجسد قيم التضامن والتعاون، ويعكس الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود الاستجابة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع جمهورية فنزويلا البوليفارية، وتجدد وقوفها إلى جانبه في مواجهة آثار هذه الكارثة، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي شحنة مساعدات إنسانية متضررين من الزلزالين اللذين ضربا جمهورية فنزويلا البوليفارية خسائر بشرية ومادية جسيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يعلق على نفي إيران: سواء اعترفوا بذلك أم لا فنحن نتفاوض معهم

الصادرات الزراعية الروسية إلى أفريقيا تقفز 40 % إلى 2.9 مليار دولار

الصادرات الزراعية الروسية إلى أفريقيا تقفز 40 % إلى 2.9 مليار دولار

آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط تدفع وول ستريت للارتفاع مع تراجع أسعار النفط

آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط تدفع وول ستريت للارتفاع مع تراجع أسعار النفط

بالصور

بعد واقعة وفاة شابة بالمنوفية.. كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بزلزال؟

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟

الموت بالخضة .. خرافة أم حقيقة؟ أخصائية قلب تحسم جدل وفاة بسمة سمير

بسمة سمير
بسمة سمير
بسمة سمير

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد