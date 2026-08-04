بسمة وهبة تدافع عن الفنانات المعتزلات: مستغربة من التدخل السافر في حياتهن

تساءلت الإعلامية بسمة وهبة، عن أسباب تصاعد الهجوم على الفنانات المعتزلات خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن الأمر تحول إلى حالة من الوصاية والتدخل في الحياة الشخصية للآخرين: «إيه اللجنة ولا الحملة اللي حاصلة على الفنانات المعتزلات دي؟ ليه؟ أنتوا مالكم ومال المعتزلات؟»، مؤكدة أن هذا النوع من الهجوم لا مبرر له.



وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، الفنانتين شمس البارودي وشهيرة لم تفعلا ما يستدعي كل هذا الجدل، مشيرة إلى أن الأولى تستعيد ذكرياتها مع جمهورها، بينما تعبر عن مشاعرها بالكلمات التي تنشرها على صفحتها الشخصية: «الست حرة وتكتب اللي هي عايزاه»، مؤكدة أن من لا يعجبه المحتوى ليس مجبرًا على متابعته أو قراءته.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن احترام خصوصية الآخرين وحقهم في التعبير عن آرائهم ومشاعرهم أمر أساسي، قائلة: «أنا مستغربة التدخل الحقيقة السافر في حياة الناس»، متسائلة في ختام حديثها: «عملولكم إيه الحاجة شهيرة والحاجة شمس؟»، في رسالة دعت خلالها إلى وقف حملات التنمر واحترام حرية الآخرين.